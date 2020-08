Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ-18 Son dakika habere göre İş makinesinde çıkan yangını itfaiye söndürdüKIRIKKALE'de, taş ocağında çalışma yapan iş makinesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Sabah saatlerinde merkeze bağlı Karacalı köyünde özel bir işletmeye ait taş ocağında çalışma yapan iş makinesinin motor kısmı alev aldı. Yangını fark eden operatör, iş makinesinden inerek yangına müdahale etti. Fakat, sürücünün çabası sonuç vermeyince, itfaiyeye haber verildi. Gelen itfaiye ekibinin çalışması ile yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak iş makinesinde hasar oluştu.

Çay ikramını geri çeviren Vali Bilmez: Kurumlarda yasakladık, pandemi sonrasına bırakın

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda dolaşarak, koronavirüs denetiminde bulundu. Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulamasını hatırlatan, çay ikramlarını kabul etmeyen Vali Bilmez, "Biz resmi kurumlarda yasakladık, lütfen siz de pandemi sonrasına bırakın" dedi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle tüm yurtta koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan denetimler sürerken, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ile kentin en kalabalık cadde ve sokaklarında denetim yaptı. Denetimlerini sosyal mesafeye dikkat ederek sürdüren Vali Bilmez, Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulamasını hatırlatıp, kullanılması önerisinde bulundu. Kalabalık olduğu için virüs riskinin en yoğun olduğu cadde ve sokakları söyleyen Bilmez, vatandaştan eve ekmek götürürken, beraberlerinde virüs taşımamalarını istedi.

'ÇAY İKRAMINI YASAKLADIK'

Denetim sırasında yapılan çay ikramlarını "Biz resmi kurumlarda yasakladık, lütfen siz de pandemi sonrasına bırakın" diyerek geri çeviren Vali Bilmez, "Ölümden korkmayan, denetimden korkmaz" dedi ve sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Pandemi bitinceye kadar denetimlerin devam edeceğini belirten Bilmez, şöyle konuştu:

"Yoğun olan bölgelerde denetimde bulunduk, bilgilendirmede bulunduk, vatandaşlarımızla sohbet ettik. Amacımız bu konuda duyarlılığı artırmak. Esnafımızın büyük bir kısmının kurallara uyduğunu gördük. Bundan da memnuniyet duyduk. Özellikle ilimizde yoğun bakımda yatan hastalarımızın yüzde 90'ı, 60 yaş üstündeki insanlardan oluşuyor. Bundan dolayı da eve giderken büyüklerimizle temasta dikkatli olmamız gerekiyor. Büyüklerimizin de acil işi olmadıkça Van merkeze gelmemelerini istiyoruz. Kentin en riskli alanlarını ana arterler oluşturuyor. Bunun için insanlarımızın duyarlı davranması gerekiyor. 65 yaşını doldurmuş veya 65 yaşında olan insanlarımızın düğünlere, nikahlara, mevlitlere gitmesi kesinlikle yasaklanmıştır. Bunların tespit edilmesi halinde haklarında hem adli hem de idari para cezası uygulanmaktadır. Ayıca pozitif olan vakalarımızın klinik bulgusu yoksa bunların tedavisi evde yapılmakta. Ayrıca temasta olduğu için filyasyon çalışmalarında tespit edilenlerde evlerinde izole edilmektedir. Bunun için de hem sağlık il müdürlüğü ekipleri, aile hekimleri, polis, jandarma ve gönüllüler sürekli denetimlerde bulunuyorlar. Pozitif olup evde tedavisi devam edenlerin ikametgahın dışına çıkmaları halinde haklarında 3 bin 500 TL idari para cezası hem de adli işlem yapılmaktadır. İzole olanlarında kendi ellerinde, kendi mahallelerinde kalmak zorundadır. Bu süreçte el ele vereceğiz ve bu hastalığı hep birlikte yeneceğiz. Van şimdiye kadar çok başarılı bir sınav verdi. Ama şimdi ise özellikle yaşlı kesimde karnemiz bozuk. Onun için büyüklerimizi, yaşlılarımızı muhafaza etmek için daha duyarlı davranacağız. Bütün sağlık çalışanlarımıza, kolluk görelilerimize ve kurallara uyan Van halkına, esnafına teşekkür ediyorum. Uymayanları da hep beraber uyaracağız."

Gaziantep'te 9 bin kişiyle koronavirüs denetimi

GAZİANTEP'te Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de katılımıyla maske ile sosyal mesafe denetimi yapıldı

İçişleri Bakanlığı'nca, 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganıyla ülke genelinde kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacağı, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her iş kolu için alınan önlemlerin denetleneceğini açıklandı.

Gaziantep'te Vali Davut Gül'ünde katıldığı denetimlerde 9 bin kişilik ekip görev aldı.

Vaka sayılarının yoğun olduğu iller arasında olan Gaziantep'te sosyal mesafe ve maske konusunda vatandaşları uyaran Vali Gül, Karagöz caddesinde denetimler sırasında ziyaret ettiği esnafa tavsiyelerde bulundu, vatandaşlara maske dağıttı.

Denetimler sonrası açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep'te daha önce açıkladıklarının dışında yeni tedbirlerin olmadığını ve 65 yaş üzeri olan vatandaşların düğünlere gitmeleri, toplu taşımalara belli saatlerde binme ve pazar yerlerine kalabalık saatlerde gitmeme gibi kısıtlamaların devam ettiğini vurguladı.

Maske kullanımının önemine de değinen Vali Gül, denetimlerin farkındalık oluşturmak amacıyla yapıldığını söyledi.

Vali Gül, "Gaziantep'te bu anlamda denetim yapan 9 bin civarında koronavirüs denetimi yapan arkadaşımız var. İnşallah bu denetimler neticesinde şehrimiz daha kontrollü bir hale gelmiş olacak. Burada hangi denetimleri yaparsak yapalım temelde vatandaşlarımızdan beklediğimiz kurallara uymalarıdır. Maskeleri sadece denetimlerde takarlarsa biz bir sonuç alamayız. Maskeler kendi sağlıkları için gerekli. Mesafe kendi sağlıkları için gerekli. Gaziantep olabildiğince her gün bu kurallara uyuyor. Her günde kurallara uyma oranımız artıyor. Türkiye'nin her tarafında genel denetimler oluyor. Daha öncede birkaç defa bu denetimleri olmuştu. Bugün kamu kurum kuruluşlarının bütün amirleri, kaymakamlarımız, il valileri, emniyet ve jandarmanın yetkilileri, öğretmenlerimiz, din görevlilerimiz, odalarımız, borsalarımız olarak denetimlere çıktık. Daha çok uyarıcı, vatandaşlarımıza farkındalık oluşturmak için yapılan denetimlerdir" diye konuştu.

NF hastası İhsan'ın hayalini Emniyet Müdürü Güneş gerçekleştirdi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 'nörofibromatozis' (NF) hastası İhsan Kıbrıs'ın (24) üç tekerlekli akülü motosiklet hayalini İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş gerçekleştirdi.Daha önce yunus ekipleri ve polis otosuyla gezinti isteği Emniyet Müdürlüğü tarafından yerine getirilen NF hastası İhsan Kıbrıs'ın sosyal medya hesabında 'keşke benim de üç tekerlekli motorum olsaydı' diye paylaşım yapması, birçok hayırsever vatandaşın ilgisini çekti. İhsan Kıbrıs'ın isteğini yerine getirmek için birçok kişi harekete geçerken, İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, Emniyet Müdürlüğü olarak bu hayali gerçekleştirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirtilen üç tekerlekli akülü motosiklet, ay-yıldızlı kırmızı-beyaz balon ve bayrakla süslendi. Emniyetin bahçesinde akülü motosikleti inceleyen Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İhsan Kıbrıs'ın hayalini gerçekleştirecek akülü aracı evine götürdü.Üç tekerlekli akülü motosikleti karşısında gören Kıbrıs, sevinçten adeta şoke oldu. Hayali yerine getirilen İhsan Kıbrıs, Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'e teşekkür etti. Tüm mahalle sakinlerinin de duygusal anlar yaşadığı üç tekerlekli motosikletin teslimatının ardından İhsan Kıbrıs, polisler ile birlikte mahallede tur attı.Yaşanılanların hayal gibi geldiğini dile getiren Kıbrıs, çok mutlu olduğunu ifade ederek "Beni bu günlerimde mutlu edenleri de Allah mutlu etsinö dedi.

Baba Kemal Kıbrıs ise bir babanın evladının sevincini görmesi dünyaya bedel olduğunu vurgulayarak "Çok mutluyum. Bizlere bu sevinci yaşatan devletimize, emniyet müdürümüze ve polis teşkilatına çok teşekkür ediyorumö diye konuştu.

