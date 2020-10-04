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Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ -17

04.10.2020 23:29 | Son Güncelleme: 04.10.2020 23:29
Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ -17

Son dakika haberlerine göre Manisa'da ormanlık alanda yangın MANİSA'nın Kula ilçesinde, ormanlık alan içerisinde yangın çıktı.

Manisa'da ormanlık alanda yangın 

MANİSA'nın Kula ilçesinde, ormanlık alan içerisinde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, 10 dekar anız ile 5 dekar makilik alan zarar gördü. 

Yangın,  16.00 sıralarında Sandal Mahallesi Yumak alanı mevkiinde  çıktı. Ormanlık alanda dumanları görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine,  Salihli ve Alaşehir Orman İşletme Şefliği arazözleri ile Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları ile kontrol altına alınan yangında 10 dekar anız ile 5 dekar makilik alan zarar gördü. Ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, jandarma ekipleri yangının  çıkış  nediniyle soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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