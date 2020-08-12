Son dakika haberi... DHA YURT BÜLTENİ - 17 Son dakika haberi... Sürmene'de sel ve heyelan; mahsur kalan 2 kişi kurtarıldıTRABZON'un Sürmene ilçesinde etkili sağanak sel ve heyelanlara neden oldu.

Sürmene'de sel ve heyelan; mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

TRABZON'un Sürmene ilçesinde etkili sağanak sel ve heyelanlara neden oldu. Ormanseven Mahallesi'nde mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

İlçede, akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçenin bazı köylerinde sel ve heyelanlar meydana geldi, bazı köy yolları da ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yamaçtan koparak yola akan toprak ve taş yığınlarını kaldırmak için çalışma başlattı.

Ormanseven Mahallesi'nde heyelanda mahsur kalan 2 kişi de, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Ekiplerin, iş makineleriyle yol açma çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA