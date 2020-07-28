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Son dakika gelişmesine göre 2,5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştı, 'şaka yaptım' dedi ANTALYA'da 2.5 yaşındaki erkek çocuğu M.K.D.'yi kucağına alıp uzaklaşmaya çalışırken annenin müdahalesi üzerine çocuğu bırakan M.I., "Çocuğu sevdik, şaka yaptık" dedi.

Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 16
28.07.2020 17:47 | Son Güncelleme: 28.07.2020 17:51

2,5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştı, 'şaka yaptım' dedi

 

ANTALYA'da 2.5 yaşındaki erkek çocuğu M.K.D.'yi kucağına alıp uzaklaşmaya çalışırken annenin müdahalesi üzerine çocuğu bırakan M.I., "Çocuğu sevdik, şaka yaptık" dedi. Çocuğun ailesi, M.I.'dan şikayetçi oldu. Olay anı, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kent merkezindeki Selekler Çarşısı'nda esnaflık yapan Yılmaz Dağ'ın iş yerine dün saat 20.00 sularında gelen M.I., elindeki bağlamayı satmak istediğini söyledi. Bağlamanın çalıntı olma ihtimaline karşı Dağ, kimlik fotokopisini çektiği M.I.'nın sazını satın aldı. İş yerinden çıkan M.I., kapı önünde bulunan Yılmaz Dağ'ın oğlu 2,5 yaşındaki M.K.D.'yi kucağına alarak hızla yürümeye başladı. Durumu fark eden çocuğun annesi ise koşarak M.I.'nın kucağından oğlunu aldı. Duruma tepki gösteren anne, bir süre M.I. ile tartıştı. Kadına 'Ne oldu sevdik, şaka yaptık' diyen M.I., daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Neye uğradığını şaşıran kadın yaşadıklarını eşi Yılmaz Dağ'a anlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Yılmaz Dağ, polis merkezine giderek M.I.'dan şikayetçi oldu. M.I.'nın çocuğu kaçırmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

'OĞLUMU KUCAKLAYIP UZAKLAŞMAYA ÇALIŞTI'

Yılmaz Dağ, Selekler Çarşısı'nda esnaflık yaptığını belirterek, "Bu kişi dün akşam saatlerinde saz satmak için iş yerime geldi. Kimlik fotokopisini alarak sazı satın aldım. Çünkü saz çalıntı olabilirdi. İş yerinden çıkışta kapı önündeki oğlumu kucaklayan bu kişinin uzaklaşmaya başladığını gören eşim müdahale etmiş. Eşim hemen koşup oğlumu bu kişinin kucağından almış. Eşim şahsa, 'Ne yapıyorsun' diye sorunca o da 'Ne oldu sevdik, şaka yaptık' demiş. Paniğe kapılan eşim hemen gelip olayı bana anlattı. Etrafa baktım ama bu kişiye ulaşamadım. Fark etmesek belki çocuğumuzu götürecekti. Polise gidip şikayetçi olduk" diyşe konuştu.

Polis şikayet üzerine M.I.'yı ayakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,  

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Gülistan'dan 206'ncı günde de iz yok; erkek arkadaşın tutuklanma talebine ret

TUNCELİ'de 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) son görüldüğü Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki suyun tahliyesi çalışmaları devam ederken, Doku'yu arama çalışmaları 206'ncı günde, AFAD ekiplerinin gölde botlar ile yaptıkları kıyı ve yüzey aramasıyla devam etti. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen'in Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı ve Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Z.A.'nın gözaltına alınarak, tutuklanma talebi de reddedilerek, soruşturmanın tutuksuz devam edilmesine karar verildi.Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi olan ve 5 Ocak'tan beri kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'nun son görüldüğü Sarısaltık Viyadüğü'nün altından geçen Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki suyun tahliyesi çalışmaları devam ederken, şuana kadar su seviyesinin 9 metre düştüğü belirtildi. Gülistan Doku'yu arama çalışmaları 206'ncı günde, AFAD ekiplerinin gölde botlar ile yaptıkları kıyı ve yüzey aramasıyla devam etti. Doku'nun ablası Aygül Doku'nun bot içinde katıldığı arama çalışmalarında bugün de bir ize rastlanmadı.'SU ÇEKİLDİĞİNDE AK İLE KARAYI GÖRECEĞİZ'

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen'in, Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı, Gülistan'ın erkek arkadaşı Z.A.'nın gözaltına alınarak tutuklanma talebinin reddedilmesi ile ilgili olarak konuşan Aygül Doku, "Geçtiğimiz Cuma günü aile avukatımız aracılığı ile Gülistan'ın erkek arkadaşı Z.A'nın tutuklanması için Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunmuştuk. Ancak Başsavcılık bugün tutuklanma istemini reddetmiş. Benim kardeşimin Ulusal Kriminal Dairesi'nin gönderdiği bilirkişi raporu ile 2 gün alıkonulduğu belirtilmişti. 4 Ocak gecesi kardeşimin zorla araca bindirildiği kesin ve ayrıca bu konuda görgü tanıkları da var. Yine bir gün sonra 5 Ocak günü sabah saatlerinde Gülistan, erkek arkadaşı Z.A.'nın çalıştığı kafeye gidip hızla çıkmaya çalışıyor ve erkek arkadaşı yine alıkoyuyor. Gülistan belki 5 Ocak günü o kafeden rahat çıkmış olsaydı belki bugün akıbetini biliyor olacaktık. Gülistan'ın, erkek arkadaşı Z.A tarafından 2 gün alıkonulduğu kanıtlanmışken, biz aile olarak bugün tutuklanma kararı bekliyorduk ama tutuklanmadı. Aile olarak bizim beklentimiz tutuklanacağı yönündeydi. Bu duruma çok üzüldük. Bu su indiğinde burası kurutulacak denildi bizlere. Bu su buradan çekildiğinde biz ak ile karayı göreceğiz. Gülistan'ın buraya gelip intihar etmiş deniliyor. Ben, Gülistan'ın intihar ettiğine inanmıyorum. Gülistan gelip burada intihar etmiş ise bile bunun sorumlusu erkek arkadaşı Z.A.'dır ve tutuklanması gerekmektedir" dedi.

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Kaynak: DHA

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