Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ-15 Son dakika haberine göre Bursa'da orman yangını (1) BURSA'nın merkez Nilüfer ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa'da orman yangını (1)

BURSA'nın merkez Nilüfer ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Demirci Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 14.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hava sıcaklığı ve rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangının ihbar edilmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının yerleşim alanına yakın olması nedeniyle helikopterle de havadan müdahaleye başlandı. Alevlere söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Görüntü dökümü-Yangın alanından detaylar

Haber: Muammer İRTEM, Kamera: Derya EVREN/BURSA,

============================

Tamire götürülen otomobil yandı

ŞANLIURFA'da, sanayi sitesine tamir edilmesi için bırakılan otomobil, elektrik kontağından çıkan yangında küle döndü.

Yangın, öğle saatlerinde, Evren Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oto tamir atölyesinde, elektrik kontağından yangın çıktı. Sıçrayan kıvılcımlar tamir için bırakılan otomobili tutuşturdu. Otomobil alev topuna dönerken, yangına ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. İş yerinde hasara yol açan yangında, otomobil küle döndü.

Kaynak: DHA