Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 15 Son dakika haberi: Sakarya'da orman yangını (1)SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Sakarya'da orman yangını (1)

SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Orman ve itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Öğle saatlerinde, Taraklı'nın Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, orman ekibi geldi. Ayrıca yangın söndürme helikopteri istendi. Yangının çevredeki evlere sıçramaması için uğraş verilirken, söndürme çalışmalarına başlanıldı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Ramiz Kaan OKTAR/TARAKLI (Sakarya), -

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Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı (2)

AKDENİZ'DE SICAK SAATLER

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin yeni Navtex ilan edilmesinin ardından Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşması sonrası Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Kaş ilçesi Limanağzı bölgesi açığına sabah saatlerinde demirleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı fırkateyn, öğle saatlerinde Kalkan Körfezi açıklarına geçti. Kaş'a 3 kilometre uzaklıkta bulunan ve Yunanistan'ın Türkiye'ye en yakın kara parçası olan Meis Adası önündeki Yunan fırkateyninin bekleyişinin ise sürdüğü görüldü. Yine sabah saatlerinde Kaş ilçesi üzerinde devriye uçuşu yapan 'Atak' tipi Türk askeri helikopterlerinin Doğu Akdeniz'de gerçek mermilerin kullanıldığı tatbikat bölgesine döndüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA