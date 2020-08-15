Son dakika haberi... DHA YURT BÜLTENİ - 13 Son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'da çatı yangını korkuttuTEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde üç katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu.

Tekirdağ'da çatı yangını korkuttu

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde üç katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu. Kısa sürede alevlerin sardığı çatı, yangında kullanılmaz hale geldi

Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi'nde Hasan Çalık'a ait 3 katlı binanın çatısında bugün öğleden sonra 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan Tuğrul Çalık, ve alevleri görenler itfaiyeyi arayarak haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında çatı kullanılmaz hale gelirken alevleri gören meraklı vatandaşlar yangını saniye saniye görüntüleyip sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA