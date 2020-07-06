Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 13
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 13

Son dakika habere göre Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı (2)3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİSakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'un talimatı ile başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 13
06.07.2020 16:09 | Son Güncelleme: 06.07.2020 16:28

Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı (2)

3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'un talimatı ile başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. H.A.V., fabrikada ustabaşı olarak çalışan E.Ö. ile A.A'nın Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusu tamamlandı. 3 kişi Hendek Adliyesi'ne sevk edilirken, dün gözaltına alınan 1 kişinin ise sorgusu devam ediyor.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER: Mehmet KAVİS/ SAKARYA,

============================================

Bodrum'da kaptansız zodyak bot kabusu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinin Göltürkbükü sahilinde, lüks yatlara ait iki zodyak bot çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile botlardan birinin kaptanı denize düştü, çalışır vaziyette kalan bot denizin ortasında yaklaşık 45 dakika kontrolsüz şekilde döndü. Olay anı, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Göltürkbükü sahilinde, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iki lüks yata ait zodyak bot, denizin ortasında çarpıştı. Yaklaşık 60 yat ve 40'a yakın zodyak botun sürekli hareket halinde olduğu sahilde çarpışmanın etkisi ile botlardan birinin kullanıcısı T.K. (39) denize düştü. T.K., etraftaki yatlarda bulunan kaptanlar tarafından denizden çıkarılarak, bota alındı. Kaptansız kalan ve çalışır haldeki zodyak bot yatların tam ortasında sahile yakın yerde yaklaşık 6 mil hızla dönmeye ve sağa sola gitmeye başladı. Yaklaşık 45 dakika süren olayda, kaptansız kalan botu durdurmak için yanına gidenler başarılı olamadı. Zodyak bot, daha sonra yanına gelerek çarpan bir balıkçı teknesinden atılan halatın pervanesine dolanması sonucu durdurulabildi. Kaptan T.K., botunun pervanesine dolanan halatı temizlendikten sonra tekra botuna binip, yatına döndü. Sahil Güvenlik, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu? Haber
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu?
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! Poyraz yangına müdahaleyi zorlaştırıyor Haber
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! Poyraz yangına müdahaleyi zorlaştırıyor
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı Haber
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı Haber
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı Haber
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
2 kişiyi öldürdükten sonra börekçide yakalanan caninin kara listesinde bir kişinin daha olduğu ortaya çıktı Haber
2 kişiyi öldürdükten sonra börekçide yakalanan caninin kara listesinde bir kişinin daha olduğu ortaya çıktı
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
Salgında en riskli 5 il arasında yer alan Bursa'daki köpük partisi görüntüleri pes dedirtti
Salgında en riskli 5 il arasında yer alan Bursa'daki köpük partisi görüntüleri pes dedirtti
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
Son Dakika: İSKİ, Şile'de vatandaşların su kuyruğunda beklediği fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı
Son Dakika: İSKİ, Şile'de vatandaşların su kuyruğunda beklediği fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
Muğla'da bir kişi, tartıştığı eşini tüfekle başından vurarak öldürdü
Muğla'da bir kişi, tartıştığı eşini tüfekle başından vurarak öldürdü
Çin'de ortaya çıkan bubonik veba nedir? Belirtileri neler?
Çin'de ortaya çıkan bubonik veba nedir? Belirtileri neler?
Benevento'dan teklif alan Nagatomo, Al Nasr'dan gelen teklifi reddetti
Benevento'dan teklif alan Nagatomo, Al Nasr'dan gelen teklifi reddetti
Beylikdüzü'nde İETT otobüsü köprü ayağına ok gibi saplandı
Beylikdüzü'nde İETT otobüsü köprü ayağına ok gibi saplandı
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! 'Kimseye anlatma' diye uyarmış
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Yeni imajına karar veremeyen Megastar, paylaştığı fotoğrafla takipçilerine danıştı: Ne yapmalıyım?
Yeni imajına karar veremeyen Megastar, paylaştığı fotoğrafla takipçilerine danıştı: Ne yapmalıyım?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Bülent Turan Saruhan Oluç Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cenk Eren Cem Davran Coşkun Sabah
Spor Falcao Okan Buruk Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Henry Onyekuru
Daha Fazla Bakan Twitter Beşiktaş Trabzonspor
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 17:14:09. #1.14#
title