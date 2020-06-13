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Son dakika haberine göre Malatya'da yük trenleri çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı (3)VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNDEDün gece saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Kemerköprü Mahallesi'nde meydana gelen kazada, '53007' sefer sayılı Elazığ'dan Malatya yönüne gelen yük treni ile '53076' sefer sayılı Malatya'dan Elazığ...

Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 13
13.06.2020 16:59 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:59

Malatya'da yük trenleri çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı (3)

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNDE

Dün gece saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Kemerköprü Mahallesi'nde meydana gelen kazada, '53007' sefer sayılı Elazığ'dan Malatya yönüne gelen yük treni ile '53076' sefer sayılı Malatya'dan Elazığ yönüne giden başka bir yük treni, kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada her iki tren demir yığınına dönerken, bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada, makinist Mahmut Kaya ve Mehmeh Ulutaş olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Erdoğan Batar, Yılmaz Güneş, Halil İbrahim Alkan, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Makinist Sami Atalay ise kazayı hafif yaralarla atlattı. Kaza sonrası Malatya Valisi Aydın Baruş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan olay yerinde incelemelerde bulundu.

VALİ BARUŞ: İNCELEMELER SONUCUNDA BELLİ OLACAKMalatya Valisi Aydın Baruş ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, TCDD yetkilileri ile birlikte olay yerinde incelemede bulundu. Vali Baruş, gazetecilerin 'Kazanın sebebiyle ilgili bir soruşturma yapıldı mı?' sorusuna, "O konuda yetkililer gerekli açıklamaları yapacaklardır yeri geldiğinde, şu anda bir şey söyleyemeyiz. İncelemeler sonucunda belli olacak" şeklinde cevap verdi. BAŞKAN GÜRKAN: ALDIĞIMIZ BİLGİ ÇIKAN TRENİN SEVK EMRİ OLMADAN ÇIKTIĞI YÖNÜNDEMalatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, inceleme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Elazığ'dan gelen tren ile Malatya'dan hareket eden yük trenleri Kemerköprü de çarpışıyorlar. Şu an bir vefat, üç yaralımız var. Bir kişiye de ulaşılamadı. O kişinin de enkaz altında olabileceği noktasında da kuşkular yoktur. Onun sağ olarak kurtulmasını temenni ediyoruz. Aldığımız bilgi Elazığ'dan gelen normal sevkli tren ama Malatya'dan çıkan trenin sevk emri olmadan çıktığı yönünde" dedi.1 MAKİNİST 12 SAAT SONRA BULUNDUKaza sonrası kaybolan Mehmet Ulutaş'ın cansız bedeni 12 saat süren arama çalışması sonrasında bulundu. Ulutaş, çarpışma öncesinde trenden atladığı ve çarpışmanın şiddetiyle enkazın altında kaldığı öğrenildi. Yaşamını yitiren makinist Mahmut Kaya ile Mehmet Ulutaş'ın cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Muhabir Taha Ayhan'ın anonsuOlay yerinin dron ile havadan temiz görüntüleriKaza yapan yük trenleriGüvenlik ve sağlık ekiplerinin çalışmasıVatandaşlardan detaySinir krizi geçiren yakınlarından görüntüBaşkan Selahattin Gürkan'ın konuşmasıEnkazdan çıkarılan makinistCenaze aracına konulmasıGenel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Çamaşır makinesini çamaşırlar yıkanırken çalmış

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde bir evden çamaşır makinesi, bilgisayar, cep telefonu çalınmasıyla ilgili Jandarma Karakolu ve JASAT dedektifleri yaptıkları araştırmada hırsızlık olayını Yaşar A.'nın yaptığını tespit etti. Gözaltına alınan 38 yaşındaki Yaşar A.'nın, çamaşır makinesini içinde çamaşırlar varken çaldığı ortaya çıktı.Kaklık Mahallesinde geçtiğimiz çarşamba günü bir evden çamaşır makinesi, cep telefonu, bilgisayar çalınmasıyla ilgili Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlatıldı. Çevrede güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, hırsızlık olayını Yaşar A.'nın yaptığını belirledi. Yaşar A. Kocabaş Mahallesindeki evinde JASAT ekibi tarafından gözaltına alındı. Yapılan aramada, evden çalınan eşyalar bulundu. Yaşar A.'nın çamaşır makinesini içinde çamaşırlar yıkanırken çaldığı tespit edildi. Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Yaşar A.'nın 1 yıl önce de hırsızlık suçundan gözaltına alındığı, ifadesinin alınmasının ardından karakoldan çıktıktan sonra motosiklet çaldığı da belirlendi. Sorgusunun ardından Adliyeye sevk edilen Yaşar A. tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Yaşar A.'nın Adliyeye götürülmesi-Yaşar A.'nın kullandığı kamyonetle güvenlik kameralarına yakalanması

Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

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Siirt'in 11 köyünde sokağa çıkma yasağı

SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar nedeniyle 11 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında Eruh ilçesine bağlı 11 köyde sokağa çıkmanın yasaklandığı bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Vatandaşların can ve mal güvenliği ile güvenli seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı göz önüne alındığında, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu 11/A ve 11/C maddeleri gereğince 13 Haziran 2020 günü saat 16.00'dan itibaren bölgedeki operasyonun sona ermesine kadar faaliyetin icra edileceği alan Siirt ili Eruh ilçesi Çetinkol, Cintepe, Yanılmaz, Görendoruk, Dikboğaz, Dadaklı, Özlüpelit, Dağdöşü, Dönerdöver, Tünekpınar ve Demiremek köyleri bölgesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır." 

SİİRT

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Babalarının öldürdüğü annelerinin cesedini, oyundan dönen çocukları buldu

Bursa'da, Serpil Karataş (41), eşi Osman Cenk Karataş tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kadının cesedini, oyun oynadıkları bahçeden dönen çocukları bulurken, polis kaçan kocayı arıyor.Olay, saat 15.00 saatlerinde Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi 112'nci Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi.Uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü ve son dönemde ilaçlarını kullanmadığı öne sürülen Osman Cenk Karataş ve eşi Serpil Karataş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Osman Cenk Karataş, mutfaktan aldığı bıçakla Serpil Karataş'ı 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Ardından da evden çıkarak, kayıplara karıştı. Karataş'ın cesedini, oynadıkları bahçeden eve dönen biri kız 2 çocuğu buldu. Çocukların çığlıkları üzerine eve apartman sakinleri polisi aradı. Serpil Karataş'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Polis, kaçan Osman Cenk Karataş'ı yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Olay yerinden detaylar-Apartman dairesinden detaylar-Cinayette kullanılan bıçaktan detaylar-Polis ekiplerinden detaylar-Ölen kadının ve şüpheli kocasının fotoğrafları-Genel detaylar

Haber: Derya EVREN-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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20 yıllık eşi tarafından terk edilen adam: Çocuklarımı istiyorum

ADANA'da 20 yıllık eşinin 2 çocuklarını ve biriktirdikleri altınları da yanına alarak kendisini terk ettiğini söyleyen Kubilay Yılmaz (51), çocuklarını uzun süredir göremediğini ve bir baba olarak çok acı çektiğini söyledi.20 sene önce evlenen Kubilay Yılmaz ve D.Y. (40) çiftinin bu evlilikten 2 çocukları dünyaya geldi. 13 yaşındaki kızı ve 6 yaşındaki erkek çocuklarıyla Adana'da ikametlerinde yaşayan çiftin iddiaya göre aralarında bir problem yoktu. İddiaya göre, D.Y., geçen yıl 25 Ağustos'ta eşinin kredi kartından 11 bin lira çekti ve evde bulunan 30 bin lira değerindeki altını da yanına aldı. 13 yaşındaki kızı ve 6 yaşındaki erkek çocuğunu da alarak evi terk eden D.Y.,  eşine de hiçbir bilgi vermedi. Olay günü eve döndüğünde eşi ve çocuklarını göremediğini ve sadece kızını kendisine bir not bıraktığını söyleyen Kubilay Yılmaz, "Kızım, 'Baba biz uzun bir süre yokuz, kafa dinlemeye gidiyoruz. Görüşürüz, seni çok seviyorum' diye not bırakmış. Bunu görünce polise haber verdim. Ekipler, inceleme başlattılar ve eşimin başka bir adamın yanına kaçtığını belirlediler" dedi. Çocuklarını yaklaşık bir yıldır göremediğini ve bu durumun kendisini çok üzdüğünü kaydeden Kubilay Yılmaz, kızıyla sadece sosyal medya üzerinden zaman zaman konuşabildiğini ve kızının kendisine Antalya'da olduklarını söylediğini belirtti.İKİ DEFA PARA YOLLADIMKızıyla sosyal medya üzerinden konuştukların da kendisine geri döneceklerini ama paraya ihtiyaçları olduğunu söylediğini belirten Kubilay Yılmaz, "Annem pişman oldu ve dönmek istiyor dedi kızım. Ben de 2 defa para gönderdim ama gelmediler" dedi. Eşinin telefon kayıtlarına ulaştığını söyleyen Kubilay Yılmaz, kaçmadan önce bir numarayla sık sık görüştüğünü tespit etti. Manevi ve maddi olarak yıkıldığını belirten Kubilay Yılmaz, "İhanete uğradım. Yuvam yıkıldı. Ama en önemlisi çocuklarım benden kaçırıldı. Yetkililere sesleniyorum. Çocuklarımı bulsunlar. Eşim beni sevmiyor olabilir ama çocuklarımı benden kaçıramaz. Bir babaya bu yapılmamalı. Sesimin duyulmasını istiyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Kubilay Yılmaz'ın konuşmasıEşi ve çocuklarının apartmandan bavulla çıkarken güvenlik kamera görüntüsüÇocuklarının videosuKızı ile arasındaki mesajlar

Haber: Can ÇELİK-Kamera: ADANA,

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Serinlemek için girdiği Kelkit Çayı'nda boğuldu

TOKAT'ın Niksar ilçesinde serinlemek için Kelkit Çayı'na giren lise öğrencisi Efe Yasin Altıparmak (16) boğuldu.

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında, ilçe merkezi yakınından geçen Kelkit Çayı kenrında meydana geldi. 5 arkadaşı ile birlikte Kelkit Çayı kenarında bulunan kum ocaklarının malzeme aldığı bölgeye serinlemek için giden lise 1'inci sınıf öğrencisi Efe Yasin Altıparmak suya girdi. Altıparmak, suya girdiği esnada zeminde oluşan balçığa ayağı saplandı. Altıparmak'ın çırpınışlarını fark eden arkadaşları durumu 112 sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede arama çalışması başlatan AFAD ekipleri Efe Yasin Altıparmak'ın suya girdiği bölgede cansız bedenine ulaştı. Altıparmak'ın olay yerine gelen ailesi ise fenalık geçrdi. Sudan çıkartılan Altıparmak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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