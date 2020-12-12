Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 12
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 12

12.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:43
Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 12

Son dakika haberler... İntihara kalkışan kişiye, kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 TL ceza kesildi SİVAS'ta uçurumun kenarına gidip intihara kalkışan H.Ç., polis tarafından ikna edilerek eyleminden vazgeçirildi.

İntihara kalkışan kişiye, kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 TL ceza kesildi

 

SİVAS'ta uçurumun kenarına gidip intihara kalkışan H.Ç., polis tarafından ikna edilerek eyleminden vazgeçirildi. H.Ç.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL ceza kesildi.

Olay, Kılavuz mahallesi Yukarı Tekke Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Bunalımda olduğu belirtilen H.Ç., sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek gittiği uçurumun kenarında intihara kalkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kendisini uçurumdan atacağını söyleyen H.Ç., polisin çalışması sonucu ikna edilerek eylemine son verdi. Sivas Numune Hastanesi'nde sağlık muayenesinden geçirilen H.Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. H.Ç.'ye koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 TL ceza kesildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber! DHA YURT  BÜLTENİ - 6
Son dakika haber! DHA YURT  BÜLTENİ - 6
Son dakika haber: DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
Son dakika haber: DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
Son dakika haberleri! DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1
Son dakika haberleri! DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Şener Şen Demet Akbağ Demet Akalın
Spor Erol Bulut Okan Buruk Fatih Terim Pierre Webo Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Ateş Türk Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 14:43:28. #1.14#
title