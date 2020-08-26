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Gelen son dakika haberlerine göre Şehit er Mesut Yıldırım, Mersin'de son yolculuğa uğurlandı.

Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 11
26.08.2020 14:14 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:19

Şehit er Mesut Yıldırım, Mersin'de son yolculuğa uğurlandı 

 

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, tatbikat sırasında yüksekten düşerek, yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım (27), memleketi Mersin'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde, önceki gün alarm tatbikatı uygulaması sırasında dengesini kaybederek, kayalıklardan düşmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım için memleketi Mersin'de tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için askerlerin omuzlarında Muğdat Camisi avlusuna getirildi. Buradaki törene şehidin babası Duran Yıldırım, annesi Eşe Yıldırım, kardeşi Velican Yıldırım ile Mersin Valisi Ali İhsan Su, Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, milletvekilleri, belediye başkanları, askerler ile çok sayıda kişi katıldı. Şehidin ailesi ve yakınları, Yıldırım'ın cenazesine sarılarak, uzun süre gözyaşı döktü. Şehit Mesut Yıldırım'ın cenazesi, İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından kıldırılan namazın ardından Akbelen Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİMustafa ERCAN- Soner AYDIN/MERSİN,  

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Koronavirüsü atlattı: Nefes alamıyorsun, yemek yiyemiyorsun, içemiyorsun

AKSARAY'da korona virüse yakalanan ve 5 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gören otomobil egzoz tamircisi Ferit Gemici, (39) hastalık sürecinde nefes alamadığını, yemek yiyemeyip, içemediğini ve zor günler atlattığını belirtti. Herkesi maske takmaya davet eden Gemici, "Herkes kendine çok dikkat etsin. Maske ve mesafeyle kendini korusun. Yoğun bakım gerçekten çok zor.  Nefes alamıyordum, yiyip, içemiyordum. 5 kilo verdim" dedi. Kuru öksürük şikayetinden şüphelenip hastaneye giden Ferit Gemici, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine ilk önce evinde 2 gün karantinada tutuldu. Durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan Gemici, yapılan tedavilerinin ardından eski sağlığına kavuşup, işinin başına döndü. Yaşadığı süreci anlatan Gemici, şunları söyledi: "2 gün evde karantinada kaldıktan sonra, eklem ve baş ağrısı, ishal ile nefes darlığı başlayınca hastaneye gittim. Yoğun bakımda 5 gün kaldım. Bu 5 gün çok sıkıntılı geçti. Nefes alamıyordum. Aşırı derecede öksürük vardı. Bas bas bağırıyordum. Hastanedeki doktorlar ve hemşireler kendi canlarına hiçe sayarak bizlere bakıyorlardı. Bu süreçte 5 kilo kaybettim. Yemek yiyemiyorsun, için almıyor. Hiç bir şey canın istemiyor. Sürekli su içtim. Yoğurt, sarımsak, limon ve portakal suyu içtim. Süreç gerçekten çok zor."'YOĞUN BAKIM ÇOK ZOR'Herkesin maske takmasını ve sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini belirten Gemici, "İnsanlarımız kendilerine çok dikkat etsin. İnsanlar maske takmıyor, sosyal mesafe kurallarına uymuyorlar. Yoğun bakım durumu gerçekten çok zor. Allah kimseye bu durumu yaşatmasın. İnsanlar bas bas bağırıyordu. Lütfen herkes maskesini taksın. Her yerinde makine takılı, nefes alamıyorsun. Ters çeviriyorlar insanları yatağa. O yüzden insanların dikkat etmesini istiyorum" diye konuştu. 

Gemici, tedavi sürecinde doktorların ve hemşirelerin çok iyi davrandığını hepsine teşekkür ettiğini belirtti.

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Kaynak: DHA

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