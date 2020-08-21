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Son dakika haberine göre Ceyda'nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüpheli sabıkalıymışİZMİR'in Bornova ilçesinde Ceyda Yüksel'in (21) evinde ölü bulunması üzerine gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede tutuklanan kaynak ustası Serkan Dindar'ın ağır yaralama ve trafiği tehlikeye sokma suçlarından sabıkalı...

Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 11
21.08.2020 13:07 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:11

Ceyda'nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüpheli sabıkalıymış

İZMİR'in Bornova ilçesinde Ceyda Yüksel'in (21) evinde ölü bulunması üzerine gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede tutuklanan kaynak ustası Serkan Dindar'ın ağır yaralama ve trafiği tehlikeye sokma suçlarından sabıkalı olduğu ortaya çıktı.  İkilinin çok sevdikleri köpekler üzerine sık sık sohbet ettikleri, sosyal medyada ortak gezi ve kamp sayfalarını takip ettikleri ve bu sayede tanıştıkları öğrenildi.

Olay, dün Barbaros Mahallesi 5218 Sokak'ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Polise, saat 01.00 sıralarında, binanın zemin katındaki daireden tartışma ve kırılan cam sesleri geldiği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, Ceyda Yüksel'in kanlar içindeki cansız bedeni ile karşılaştı. Yüksel'in kolunun koltuk altından kopma derecesinde kesi olduğu ve vücudunda cam kesikleri bulunduğu belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Yüksel'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, evdeki 400 promil alkollü olduğu belirlenen Serkan Dindar'ı gözaltına aldı.

ORTAK İLGİ ALANLARI VARMIŞYüksel'in, sosyal medya üzerinden tanışıp sohbet etmeye başladığı Dindar'ın davet üzerine de İstanbul'dan İzmir'e geldiği bildirildi. İkilinin köpekleri çok sevdikleri ve sık sık köpekler üzerine sohbet ettikleri, sosyal medyada ortak gezi ve kamp sayfalarını takip ettikleri ve bu sayede tanıştıkları öğrenildi.AŞIRI DERECEDE ALKOLLÜYMÜŞDindar'ın, polisteki ifadesinde, Ceyda Yüksel ile sosyal medyada tanıştıklarını öne sürüp, "Önce Alsancak semtindeki eğlence mekanında alkol aldık sonra evime geçtik. Gerisini hatırlamıyorum. Olay nasıl oldu, hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Serkan D.'nin, ifadesinde ayrıca Yüksel'in yaralandığını sağlık ekiplerine kendisinin bildirdiğini ileri sürdüğü de öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Dindar, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.EVDE 9 BİRA ŞİŞESİDindar ve Yüksel'in, Alsancak semtindeki bir eğlence mekanında vakit geçirip içki içmesinin ardından eve geldiği ve burada da alkol almaya devam ettiği öğrenilirken, polis ekiplerinin evdeki aramasında 9 adet boş bira şişesi bulunduğu bildirildi.

Öte yandan tutuklanan Dindar'ın ağır yaralama ve trafiği tehlikeye sokma suçlarından sabıkasının bulunduğu öğrenildi..

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Kaynak: DHA

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