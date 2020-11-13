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13.11.2020 12:59 | Son Güncelleme: 13.11.2020 13:03
Son dakika haberi... DHA YURT BÜLTENİ - 10

Son dakika haber: Diyarbakır'da terör operasyonu: 12 gözaltı DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından başlatılan soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da terör operasyonu: 12 gözaltı

 DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından başlatılan soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 3 Ekim günü, 'Yıldırım- 7' operasyonu kapsamında Lice ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında 'Terörden Arananlar' listesinde 'Kırmızı Kategori'de 10 milyon lira ödülle aranan terör örgütü PKK'nın sözde 'Orta saha Amed Eyaleti özel güç sorumlusu' 'Amara Doktor' kod adlı Müzeyyen Aydınlı'nın da bulunduğu 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Elde edilen örgütsel dokümanlar ve materyaller doğrultusunda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.   

Gözaltı kararları üzerine şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. 12 şüpheli gözaltına alınırken, 7 şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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