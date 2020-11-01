Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 10

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Son dakika haberi... Mesut Yılmaz için memleketinde gıyabi cenaze namazı İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için memleketi Rize ve baba ocağı Çayeli ilçesinde gıyabi cenaze namazları kılındı.

Mesut Yılmaz için memleketinde gıyabi cenaze namazı

İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için memleketi Rize ve baba ocağı Çayeli ilçesinde gıyabi cenaze namazları kılındı.

İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede kanser hastalığı nedeniyle, 72 yaşında hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için memleketi Rize'de gıyabi cenaze namazı töreni düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Şeyh Cami'nde öğle vakti kılınan gıyabi cenaze namazına, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti İl Başkanı İshak Alim, MHP İl Başkanı İhsan Alkan, CHP İl Başkanı Saltuk Deniz, İYİ Parti İl Başkanı Ayşegül Özyanık ile çok sayıda kişi katıldı.

KÖYÜNDE DE GIYABİ CENAZE NAMAZI

Öte yandan Mesut Yılmaz'ın baba ocağı Rize'nin Çayeli ilçesi Çataldere köyünde de gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Yılmaz'ın İstanbul'daki törenine gidemeyen bazı yakınları ve Anavatan partililer katılarak, dua etti. Mesut Yılmaz'ın kabrine konulmak üzere, Çataldere köyünden alınan toprak, İstanbul'a gönderilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı