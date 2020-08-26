Son dakika haberi... DHA YURT BÜLTENİ - 10 Bir son dakika haberine göre SOKAK ORTASINDA ESKİ EŞİNİ ÖLDÜREN KİŞİ POLİSİN 1 SAATLİK TAKİBİYLE YAKALANDI2 çocuk annesi Ebru, eski eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü (2)Batman'da yolda tartıştığı eski eşi Ebru Tekin'i öldüren Muhammed D.

SOKAK ORTASINDA ESKİ EŞİNİ ÖLDÜREN KİŞİ POLİSİN 1 SAATLİK TAKİBİYLE YAKALANDI 2 çocuk annesi Ebru, eski eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü (2) Batman'da yolda tartıştığı eski eşi Ebru Tekin'i öldüren Muhammed D.'nin (25) yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Muhammed D.'nin eski eşi Ebru'ya düzenlediği silahlı saldırının ardından araçla uzaklaştığını belirledi. Teknik takibini sürdüren ekipler, olaydan 1 saat sonra Muhammed D.'nin evine gittiğini belirlemesi üzerine dün akşam saatlerinde adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, zanlı olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalandı. Muhammed D.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi. Muhammed D.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi. BATMAN ======================== Kahramanmaraş'ta 2 hektar ormanlık alan yandı KAHRAMANMARAŞ'ta çıkan orman yangınında, 2 hektarlık alan zarar gördü.Yangın, öğle saatlerinde Ağabeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ile büyükşehir belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin karadan müdahalesine, havadan 3 yangın söndürme helikopteri de destek verdi. Bir saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü. Kaynak: DHA