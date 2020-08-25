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Son dakika haberlerine göre Giresun'da kayıp 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu; can kaybı 8'e çıktıGiresun'da sel felaketinde kayıp olarak aranan 9 kişinden 1'inin cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince Espiye ilçesinde bulundu.

Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 1
25.08.2020 08:36 | Son Güncelleme: 25.08.2020 08:36

Giresun'da kayıp 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu; can kaybı 8'e çıktı

Giresun'da sel felaketinde kayıp olarak aranan 9 kişinden 1'inin cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince Espiye ilçesinde bulundu. Kimliği İsmail Güdük'e ait olduğu belirlenen 1 kaybın daha bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı, 8'ye yükselirken, 2'si asker 8 kişiyi arama çalışmaları da sürdürülüyor.

HABER: GİRESUN

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Dereli'de halk evine çekildi; ekipler sahada yaraları sarıyor

Giresun'da sağanak sonucu meydana gelen, 3'ü asker 8 kişinin hayatını hayatını kaybettiği, tespit edilen 24 hasarlı binanın yıkımına başlandığı ilçede, selin izlerinin silinmesi için başlatılan çalışmalar gece saatlerinde de sürüyor. DSİ, Karayolları, İl Özel İdare ve belediye ekipleri; iş makineleri ve kamyonlarla, taş, toprak, kum ve odun molozlarını ilçe merkezinden kaldırmaya çalışıyor. Afetin yaşandığı ilk geceden itibaren yardım çalışmalarını sürdüren Kızılay ekipleri de, selzedeler ve temizlik çalışması yürüten ekiplere, beslenme desteğinde bulunuyor. Mobil aşevleri aracılığıyla, ilçe halkına, sıcak çorba ile yemek dağıtılıyor. Elektriklerin olmadığı ilçede çekildikleri evlerinde geceyi zor geçiren vatandaşlar, bir an önce normale dönmeyi temenni ediyor. Selin en fazla hasara yol açtığı Dereli'de, elektrik dağıtım şirketi ekipleri ise enerji sağlama noktasında hummalı çalışma sürdürüyor. İş makinelerinin aralıksız çalışmalarına devam ettiği ilçe merkezinde, vatandaşların ağırlıkla evlerinde oldukları gözleniyor.

Öte yandan, bölgede havanın kararmasıyla ara verilen 2'si asker kayıp 8 kişiyi arama ve hasarlı binaların yıkım çalışmalarının da, günün ilk ışıklarıyla kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi.

BAKANLAR, SELZEDE AİLEYİ ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'un Dereli ilçesinde selde evi zarar gören ve devlet desteği ile kiralık eve çıkan Zeynep Akar'ı yeni evinde ziyaret etti. Bakanlar aile ile sohbet ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Bakan Kurum ziyarete ilişkin "Zeynep ablamıza sabah bir ev kiralayarak eşyalarını taşımıştık. Akşam üzeri yeni evinde kendisini ziyaret ettik" notu ile sosyal medya hesabında paylaşımında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------İş makineleriyle ekiplerin çalışmaları-Dağıtım şirketi elektrik onarma çalışmaları-Muhabir anonsu (Yaprak KOÇER)-Kızılay'ın gıda yardımları-İlçeden gece detayları++-Bakanların selzede aileyi ziyareti

HABER KAMERA: Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/DERELİ (Giresun),

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Gebze'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, TEM Otoyolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Kaza saat 01.00 sıralarında, TEM Otoyolu Gebze Muallimköy Kavşağı'nda meydana geldi. İstanbul istikametinde ilerleyen 34 BP 748 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen YD68 OPU yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle iki otomobil yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, 34 BP 748 plakalı otomobil içerisinde hayatını kaybedenlerin  A.Ç, A.Ç. ve G.Y.olduğu belirlenirken, aynı otomobildeki yaralıların ise sürücü Bedri Çıtak ile kızı E.Z.C. olduğu öğrenildi.

Meydana gelen kazada, 34 BP 748 plakalı otomobil içerisinde Kazaya karışan YD68 OPU plakalı diğer otomobildeki yaralıların ise  sürücü A.A ve T.A.A. olduğu belirlenirken Gebze Fatih Devlet Hastenesi'ne kaldırılan 4 yaralının tedavileri devam ediyor.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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