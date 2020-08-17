Son dakika haberi... DHA İSTANBUL TAKİP GÜNDEMİ

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Son dakika habere göre 14.00-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'u Kabul edecek.
17.08.2020 09:38 | Son Güncelleme: 17.08.2020 09:42
14.00
-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'u Kabul edecek. Basına kapalı olacak.
10.30 -İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahretin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afetlere Hazırlık Haftası kapsamında Afet Eğitim Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.
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Kaynak: DHA