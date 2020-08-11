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Son dakika haberi | DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

Son dakika haberleri: FETÖ/PDY terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli olarak 12 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, hakkında yakalama kararı bulunan 40 şüpheliden 34'ü gözaltına alındı.

Son dakika haberi | DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2
11.08.2020 10:51 | Son Güncelleme: 11.08.2020 10:54
FETÖ/PDY terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli olarak 12 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, hakkında yakalama kararı bulunan 40 şüpheliden 34'ü gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızan üyelerine yönelik saat 01.00 sıralarında İstanbul merkezli olarak 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önceki operasyonlarda yakalanmalarının ardından etkin pişmanlık yasasından faydalanan FETÖ üyelerinin itiraflarıyla belirlenen ve örgüt içerisinde mahrem imam olarak bilinen kişilerle ankesörlü telefonlarla görüşme gerçekleştirdikleri tespit edilen 40 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 34 şüphelinin Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildikleri bildirilirken, 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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2- BEYOĞLUNDA DEHŞET ANLARI; KAVGA ETTİĞİ KARDEŞİNİ YAKTI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM BEYOĞLU'nda madde bağımlısı olduğu iddia edilen abi kardeşinin üzerine tiner dökerek yaktı. Alevler içerisinde kalarak ağır yaralanan kardeş hastaneye kaldırıldı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Taksim Dolapdere Caddesi üzerinde bir işyerinin önünde dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tiner kullandıkları iddia edilen Hüseyin D. ile kardeşi Serkan D. henüz bilinmeyen bir nedenle kendi aralarında tartışmaya başladı. Tartışma sonrası abi Hüseyin D. elindeki tineri kardeşinin üzerine dökerek yaktı. Alevler içerisinde kalarak sağa sola kaçmaya başlayan Serkan D.'ye vatandaşlar su şişeleri ve demlikle müdahale etti. Cadde üzerinde yatan kardeş için olay yerine ambulans çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı kardeşe ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Vücudunda büyük bölünde yanan Serkan D'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor. Kardeşini yakan Hüseyin D. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan korkunç olay ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, önce kardeşin bir işyerinin önüne gelerek oturduğu daha sonra da abinin elinde bir şişe ile gelerek kardeşini yaktığı görülüyor. Alevler içerisinde kalan Serkan D. can havliyle etrafa kaçmaya başlıyor. Daha sonra vatandaşlar su şişeleri ve çaydanlıklarla yanan adamı söndürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

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