Son dakika haberi! DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1 Son dakika habere göre (Havadan görüntülerle) HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDEKİ 2'İNCİ ETAP ÇALIŞMALARI TRAFİĞİ KİLİTLEDİMurat SOLAK- Serdar ALTINTEPE-Cemal YURTTAŞ, İSTANBUL,- Haliç Köprüsü'nde başlatılan bakım onarım çalışmaları nedeniyle D-100 Karayolu Ayvansaray geçişinde trafik yoğunluğu yaşandı.

(Havadan görüntülerle) HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDEKİ 2'İNCİ ETAP ÇALIŞMALARI TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Murat SOLAK- Serdar ALTINTEPE-Cemal YURTTAŞ, İSTANBUL,- Haliç Köprüsü'nde başlatılan bakım onarım çalışmaları nedeniyle D-100 Karayolu Ayvansaray geçişinde trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından yapılan Haliç Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmalarının ikinci etabı hafta sonu başladı. Haftanın ilk gününde bakım onarım çalışmaları nedeniyle D-100 Karayolu'nda Edirnekapı ve Haliç Köprüsü girişi arasında trafik yoğunlaştı.

Kaynak: DHA