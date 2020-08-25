Son dakika haberi! Dezavantajlı çocuklar portatif havuzlarda yüzme öğreniyor
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Son dakika haberi! Dezavantajlı çocuklar portatif havuzlarda yüzme öğreniyor

Son dakika haberlerine göre Dezavantajlı çocuklar portatif havuzlarda yüzme öğreniyorMERSİN'de Akdeniz Belediyesi tarafından dezavantajlı çocuklar için 'Akdeniz'de Yüzme Bilmeyen Kalmasın' sloganıyla kurulan portatif yüzme havuzlarında çocuklar hem eğleniyor hem yüzme öğreniyor.

25.08.2020 13:56 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:05

Dezavantajlı çocuklar portatif havuzlarda yüzme öğreniyor

MERSİN'de Akdeniz Belediyesi tarafından dezavantajlı çocuklar için 'Akdeniz'de Yüzme Bilmeyen Kalmasın' sloganıyla kurulan portatif yüzme havuzlarında çocuklar hem eğleniyor hem yüzme öğreniyor.

Akdeniz Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı desteği ile geçtiğimiz yaz olduğu gibi bu yaz da çocuklar için farklı mahallelerde okul bahçelerine, son teknolojiye sahip portatif yüzme havuzları kuruldu. Yeni Mahalle ve Karaduvar Mahalleri'ne kurulan yüzme havuzları, çocuklarla buluşmaya başladı. Koronavirüs tedbirlerinin ön planda tutulduğu havuz keyfinde çocuklar hem gönüllerince eğleniyor hem de yüzme öğreniyor.

Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Yeni Mahalle Zeki Sabah İlkokulu bahçesinde kurulan havuzda eğlenen çocukları ziyaret etti. Çocuklarla bir süre sohbet eden Başkan Gültak, sosyal mesafe konusunda uyarmayı ihmal etmedi.

'HEM ÖĞRENİYOR, HEM EĞLENİYORLAR'

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, bu yıl havuz sayısını sınırlı tutmak zorunda kaldıklarını belirten Başkan Gültak, "Çocuklarımızın önce ateşi ölçülüyor ve ardından havuzlara alınıyorlar. Ayrıca sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da uyuluyor. Cankurtaranlarımız da görev başında. Havuzların bakımı ve ilaçlanması da düzenli bir şekilde günlük olarak yapılmaktadır. Ailesinin maddi durumu nedeniyle denize veya havuza gitme imkanı bulamayan çocuklarımız, portatif havuzlarımızda uzmanlar gözetiminde hem yüzme öğreniyor, hem de gönüllerince eğleniyor. Pandemi nedeniyle bu yıl toplamda 300 çocuğumuza kurs vermekteyiz. Zira geçen yıl bu sayı 5 bin civarındaydı" dedi.

'YÜZMEYİ HAVUZDA ÖĞRENDİM'

Belediyenin kursunda yüzme öğrenen 13 yaşındaki Mehmet Yıldırım, kendilerine böyle bir imkan sunan belediye yetkililerine teşekkür etti. Yüzmeyi kurulan havuzlarda öğrendiğini dile getiren Yıldırım, "Havuza geçen sene de geldim. Yüzmeyi burada öğrendim. Şimdi sahile gidip yüzebiliyorum" diye konuştu.

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Son dakika haberi! Dezavantajlı çocuklar portatif havuzlarda yüzme öğreniyor

Kaynak: DHA

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