Son dakika haberi! - Deyr Ez Zor'da bomba yüklü motosiklet patladı: 4 yaralı
Son dakika haberi... - Deyr Ez Zor'da bomba yüklü motosiklet patladı: 4 yaralı Suriye'nin Deyr Ez Zor kentinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.
23.08.2020 20:00 | Son Güncelleme: 23.08.2020 20:12
- Deyr Ez Zor'da bomba yüklü motosiklet patladı: 4 yaralı
DEYR EZ ZUR - Suriye'nin Deyr Ez Zor kentinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.
Suriye'nin Deyr Ez Zor kentindeki Hacin bölgesinde bulunan pazar yerinde bomba yüklü motosiklet patladı. Patlama sonucu 4 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle bölgede bulunan ev ve iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.
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Kaynak: İHA