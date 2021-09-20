Son dakika haberi... Devriye gezen polislere silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler tarlada yakalandı

Devriye gezen polislere silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler tarlada yakalandı

Adana'da devriye gezen polislere pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açıp kaçan şüpheliler tarla içerisinde kıskıvrak yakalandı

ADANA - Adana'da devriye gezen motosikletli polislere pompalı tüfekle ve tabanca ile ateş açıp kaçan şüpheliler kovalamaca sonucunda bir tarlanın içeresinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Yenidam Mahallesi'nde devriye gezen motosikletli polisler, isimleri öğrenilemeyen 3 şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şans eseri polisler olayı yara almadan atlatırken şüpheliler ise yaya olarak kaçmaya başladı.

Saldırıya uğrayan ekip telsizden takviye istedi. Bölgeye Özel Harekat, terör ve çok sayıda asayiş ekibi sevk edildi.

"Tarlada saklanırken yakalandılar"

Bölgeye gelen takviye kuvvetler, şüphelilerin fazla kaçmayacağı ön görerek etrafı abluka altına aldı. Özel Harekat timleri uzun namlulu silahlarıyla çevrede olası bir saldırıya karşılık yoğun güvenlik önlemi aldı. Çevredeki tarla içerisinde arama çalışmaları yapan polis, olaya karışan 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelilerin olayda kullandığı pompalı tüfek ve tabancada ele geçirildi.