Son dakika haberi... Devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü
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Son dakika haberi... Devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü

Son dakika haberi... Devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü
Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU - Haberler | Güncel

Son dakika haber... KİLİS'in Musabeyli ilçesinde, Osman Demirkıran (79) devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

KİLİS'in Musabeyli ilçesinde, Osman Demirkıran (79) devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Musabeyli'ne bağlı Gündeğer köyünde meydana geldi. Osman Demirkıran arazini sürerken kullandığı 79 AZ 471 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan Demirkıran'ı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Osman Demirkıran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Demirkıran'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

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