Son dakika haberi | Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Son dakika haber... BOLU'nun Seben ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Afer Atalay (70), yaşamını yitirdi.

BOLU'nun Seben ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Afer Atalay (70), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Tepe Yayla mevkiinde meydana geldi. Afer Atalay yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, bilinmeyen nedenle devrildi. Atalay, traktörün altında kaldı. Çevredekiler durumu 112 Acil'e haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı incelemede Afer Atalay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.Afer Atalay'ın cansız bedeni, itfaiye tarafından traktörün altından çıkarılıp ilçe devlet hastanesinin morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük