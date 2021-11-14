Son dakika haberi... Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Zile ilçesi Uzunöz köyünde kullandığı traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Zile'nin Uzunöz köyünde meydana geldi. İsmail Aydoğdular (20) kullandığı çift römorklu traktörün devrilmesi sonucu, traktörün altında kalarak olay yerine hayatını kaybetti. Aydoğdular'ın Şanlıurfa'dan Zile'ye tarım işçisi olarak geldiği öğrenildi. - TOKAT