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Son dakika haberi... Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Son dakika haber: Tokat'ın Zile ilçesi Uzunöz köyünde kullandığı traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Zile ilçesi Uzunöz köyünde kullandığı traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Zile'nin Uzunöz köyünde meydana geldi. İsmail Aydoğdular (20) kullandığı çift römorklu traktörün devrilmesi sonucu, traktörün altında kalarak olay yerine hayatını kaybetti. Aydoğdular'ın Şanlıurfa'dan Zile'ye tarım işçisi olarak geldiği öğrenildi. - TOKAT

Son dakika haberi... Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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