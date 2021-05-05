Son dakika haberi! Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Bolu'nun Seben ilçesinde devrilen traktörün altına kalan sürücü hayatını kaybetti.

Bolu'nun Seben ilçesinde devrilen traktörün altına kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Susuz köyünde yaşayan Ahmet Erişmiş'in traktörüyle bahçesinde çalışmaya gittikten sonra evine dönmediğini fark eden komşuları şahsı aramaya çıktı. Erişmiş'in çalıştığı bahçe güzergahında arama yapan komşuları yol kenarına devrilen bir traktör olduğunu fark etti. Olay yerine giden köylüler Ahmet Erişmiş'in devrilen traktörün altında kaldığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Erişmiş'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Erişmiş'in cenazesi ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı