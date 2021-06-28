Son dakika haberi | Devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti
Son dakika haberler: Çorum'un Sungurlu ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Yukarı Beşkız köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Kocabaş (20) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen traktörün altında kalan talihsiz genç hayatını kaybetti. Kocabaş'ın cansız bedeni Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı