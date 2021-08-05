DEVRİLEN TRAKTÖRDEKİ KUZENLERDEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALANDI
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DEVRİLEN TRAKTÖRDEKİ KUZENLERDEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, devrilen traktör altında kalan kuzenlerden biri hayatını kaybetti diğeri ise yaralandı.

ADIYAMAN'da, devrilen traktör altında kalan kuzenlerden biri hayatını kaybetti diğeri ise yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Çemberlitaş köyünde meydana geldi. Tarladan köye dönen Ahmet Usra K. (16), yönetimindeki 02 NA 737 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör tarlaya devrildi. Kazada sürücü Ahmet Usra K. ve yanında bulunan Hasan K. (14) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralı iki kuzen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Hasan K., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hasan K.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, Ahmet Usra K.'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

DEVRİLEN TRAKTÖRDEKİ KUZENLERDEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALANDI
DEVRİLEN TRAKTÖRDEKİ KUZENLERDEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALANDI
DEVRİLEN TRAKTÖRDEKİ KUZENLERDEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALANDI
DEVRİLEN TRAKTÖRDEKİ KUZENLERDEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALANDI
DEVRİLEN TRAKTÖRDEKİ KUZENLERDEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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DEVRİLEN TRAKTÖRDEKİ KUZENLERDEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALANDI - Haberler
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