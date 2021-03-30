GAZİANTEP Devrilen ATV'nin sürücüsü öldü
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GAZİANTEP Devrilen ATV'nin sürücüsü öldü

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GAZİANTEP Devrilen ATV'nin sürücüsü öldü

Devrilen ATV'nin sürücüsü öldüGAZİANTEP'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği ATV, dereye devrildi.

İki kişinin öldüğü kazada acı gerçek! Ortağını kurtarmak isterken otomobilin altında kaldı
İki kişinin öldüğü kazada acı gerçek! Ortağını kurtarmak isterken otomobilin altında kaldı

Devrilen ATV'nin sürücüsü öldü

GAZİANTEP'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği ATV, dereye devrildi. Kazada yaralanan sürücü Hilmi Doğan (45) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Nurdağı'na bağlı Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Arazisinden evine dönmek için yola çıkan Hilmi Doğan, yönetimindeki ATV'nin kontrolünü yitirdi. ATV, takla atarak dereye devrildi. Kazada, ağır yaralanan Hilmi Doğan, çağırılan ambulansla Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Doğan, sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Hilmi Doğan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GAZİANTEP Devrilen ATV'nin sürücüsü öldü
GAZİANTEP Devrilen ATV'nin sürücüsü öldü
GAZİANTEP Devrilen ATV'nin sürücüsü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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