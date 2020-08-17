Son dakika haberi: Devlet yatırımıyla sulu tarıma geçip atıl arazilerini canlandırdılar Son dakika haberi... Bingöl merkeze bağlı Ilıcalar beldesinde devlet yatırımıyla yapılan gölet sayesinde sulu tarıma kavuşarak üretim seferberliği başlatan yöre çiftçisi, yıllar sonra ekim yaptıkları tarlalardan sebze ve meyve hasat etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Bingöl merkeze bağlı Ilıcalar beldesinde devlet yatırımıyla yapılan gölet sayesinde sulu tarıma kavuşarak üretim seferberliği başlatan yöre çiftçisi, yıllar sonra ekim yaptıkları tarlalardan sebze ve meyve hasat etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından kırsal kesimlerde sulu tarımın gelişmesi, içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla "1071 Gölet" projesi kapsamında İçpınar Mahallesi'ndeki Kandil Deresi üzerinde yapımı tamamlanan Ilıcalar Göleti, bu yıl sulamaya açıldı.

Bingöl il merkezine 14 kilometre mesafedeki Ilıcalar beldesinin 4 kilometre güneybatısında yer alan Kandil Deresi üzerinde yapılan gölet sayesinde 137 hektar tarım arazisinin sulanması planlanıyor.

Bölge toprağını bereketlendiren gölette su tutulmasının ardından kilometrelerce kapalı sistem sulama şebekesi döşenerek tarım arazileri modern sulama sistemine kavuşturuldu.

Susuzluktan yıllardır boş kalan tarlalarına sebze ve meyve fidesi ekerek üretim seferberliğine katkı sağlayan çiftçiler, hem yüksek verim elde etti hem de tarlalarında yılda iki kez ürün almaya başladı.

"Su ile tarlalarımızın bereketi arttı"

İçpınar Mahallesi muhtarı Mehmet Kaydutekin, AA muhabirine, devletin bölgeye yaptığı gölet sayesinde 30 yıldır boş kalan arazilerine bu yıl meyve ve sebze fidesi ektiklerini belirtti.

Yıllar sonra suya kavuşan tarlalarında yetiştirdikleri ürünleri hasat etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kaydutekin, şöyle konuştu:

"Allah razı olsun devletimiz buraya bir gölet yaptı, halk olarak bu göletten istediğimiz gibi faydalanıyoruz. Salatalık, kavun, karpuz olsun hepsini ektik. Allah devletimizi var etsin. Bu gölet sayesinde yıllardır boş olan tarlalarımızı ektik. Su sıkıntımız büyük oranda giderildi. Su ile tarlalarımızın bereketi arttı."

12 yıldır tarla kiralarken, şimdi kendi tarlasını ekiyor

Çiftçi Ahmet Güç ise kendi arazisinin suyu olmadığı için Bingöl'de 12 yıldır tarla kiralayıp karpuz, kavun ve sebze yetiştiriciliği yaptığını ancak hizmete açılan gölet sayesinde bugüne kadar boş kalan tarlasında üretim yapmanın sevincini yaşadığını dile getirdi.

Yörenin bereketli toprağı ve gölün serin sularının buluşmasıyla tarlalardan daha yüksek verim ve kaliteli ürün almaya başladıklarını aktaran Güç, "Allah devletimizden razı olsun, gölet sayesinde sebze ve meyvemizi ekiyoruz. Mahsulümüz bu sene çok iyi, ürünlerimiz çok kaliteli. Bingöl'ün meşhur biberi, domatesi, patlıcanı, kavun karpuzu, taze fasulyesi var, çok şükür hepsini ekebiliyoruz. Göletin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Güç, hasat ettiği ürünleri belde girişinde Bingöl-Erzurum kara yolu kenarında satarak ailesinin geçimini sağladığını kaydetti.

Kaynak: AA