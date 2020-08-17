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Son dakika haberi: Devlet desteğiyle kurduğu fabrika ile hayalini gerçekleştirip istihdama katkı sunuyor

Son dakika haberleri: Ağrılı girişimci Bekir Karaaslan, Doğubayazıt ilçesinde devletin sağladığı yatırım teşvikiyle hayali olan fabrikayı kurup günlük 200 bin çakmak üretimi yaparak hem üretime hem istihdama katkı sunuyor.

17.08.2020 11:04 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:11

Ağrılı girişimci Bekir Karaaslan, Doğubayazıt ilçesinde devletin sağladığı yatırım teşvikiyle hayali olan fabrikayı kurup günlük 200 bin çakmak üretimi yaparak hem üretime hem istihdama katkı sunuyor.

Doğubayazıt'ta 20 yıl önce liseden mezun olduktan sonra kurduğu küçük dükkanda züccaciye ticareti yaparak iş hayatına atılan Ağrılı girişimci Bekir Karaaslan, bir süre sonra yurt dışından getirdiği züccaciye malzemelerini de ilçede satmaya başladı.

2005 yılında ürün yelpazesini genişleterek birçok ülkeden çakmak getirip satmaya başlayan Karaaslan, uzun yıllar ticaret hayatına devam ettikten sonra hem bölge insanına istihdam olanağı sağlamak hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla memleketi Doğubayazıt'ta çakmak fabrikası kurmaya karar verdi.

Çinli ortağı ile üretim hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvayan Karaaslan, 2017 yılında devletin sağladığı yatırım teşvikinden de yararlanarak fabrikasını kurmaya başladı.

Teşvik paketinde yer alan vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, gelir vergisi stopajı ve sigorta primi desteğiyle 2018 yılında üretime başlayan fabrika, 120 kişiye ekmek kapısı oldu.

Çalışanların yüzde 80'ini kadınların oluşturdu fabrikada her gün üretilen 200 bin çakmak, başta büyük şehirler olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasına pazarlanıyor.

Fabrika bu yıl itibarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine (KKTC) yaptığı ilk sevkiyatla ihracata da başladı.

İş insanlarına "Doğubayazıt'a yatırım yapın" çağrısı

Karaaslan, AA muhabirine, yıllardır vazgeçmediği memleketine fabrika kurma hayalini devletin sağladığı teşvikle gerçeğe dönüştürdüğünü söyledi.

2018 yılında üretime başladıklarını belirten Karaaslan, şöyle konuştu:

"Şu an günde ortalama 200 bin çakmak üretiyoruz ve 120 kişi fabrikamızda çalışıyor. Hedefimiz 1 yıl içinde üretim gücünü ve çalışan sayısını iki katına çıkarmak. Pandemi döneminde de sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak üretime devam ettik. Çalışanlarımızın yüzde 80'ini de kadınlar oluşturuyor. Hepsi de çok zeki ve çalışkan. Sağladığımız iş olanağıyla Doğubayazıtlı kadınlar evde oturmak yerine aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar ve bu sayede özgüvenleri artıyor."

Bölgenin, devletin sağladığı teşviklerle cazibe merkezi haline geldiğine dikkati çeken Karaaslan, iş insanlarını Doğubayazıt'a yatırım yapmaya davet etti.

Fabrika çalışanlarından Semra Erdoğdu da ailesine destek olmak için 2 yıl önce fabrikada işe başladığını anlattı.

Erdoğdu, "Üniversiteyi bitirdikten sonra bir süre iş bulamadım ve sonrasında bu fabrikada işe başladım. Biz 8 kardeşiz, annem, babam çok yaşlı. Ailede sadece ben ve ağabeyim çalışarak ailemizin geçimini sağlıyoruz. Bu fabrika benim gibi ailesine bakmakla yükümlü birçok kadına iş imkanı sağlıyor. Burada çok mutluyum, çok memnunum." diye konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi: Devlet desteğiyle kurduğu fabrika ile hayalini gerçekleştirip istihdama katkı sunuyor

Kaynak: AA

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