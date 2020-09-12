Son dakika haberi | Devlet Bahçeli: "Çok partili hayata geçtikten bir süre sonra maalesef Türkiye'nin önü silah zoruyla... Son dakika haberlerine göre Devlet Bahçeli: "Çok partili hayata geçtikten bir süre sonra maalesef Türkiye'nin önü silah zoruyla kesilmiş, tarihi yürüyüşü darbeciler eliyle sekteye uğratılmıştır.

Devlet Bahçeli: "Çok partili hayata geçtikten bir süre sonra maalesef Türkiye'nin önü silah zoruyla kesilmiş, tarihi yürüyüşü darbeciler eliyle sekteye uğratılmıştır." Kaynak: AA