Son dakika haberi | Devlet Bahçeli: "Çok partili hayata geçtikten bir süre sonra maalesef Türkiye'nin önü silah zoruyla...
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Son dakika haberi | Devlet Bahçeli: "Çok partili hayata geçtikten bir süre sonra maalesef Türkiye'nin önü silah zoruyla...

Son dakika haberlerine göre Devlet Bahçeli: "Çok partili hayata geçtikten bir süre sonra maalesef Türkiye'nin önü silah zoruyla kesilmiş, tarihi yürüyüşü darbeciler eliyle sekteye uğratılmıştır.

Son dakika haberi | Devlet Bahçeli:
12.09.2020 15:01 | Son Güncelleme: 12.09.2020 15:05

Devlet Bahçeli: "Çok partili hayata geçtikten bir süre sonra maalesef Türkiye'nin önü silah zoruyla kesilmiş, tarihi yürüyüşü darbeciler eliyle sekteye uğratılmıştır."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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