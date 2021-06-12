Son dakika haberi! DEVA Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Hayrettin Karacaer görevinden istifa etti
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Son dakika haberi! DEVA Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Hayrettin Karacaer görevinden istifa etti

Son dakika haberi! DEVA Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Hayrettin Karacaer görevinden istifa etti
Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre DEVA Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Hayrettin Karacaer, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

DEVA Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Hayrettin Karacaer, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Karacaer, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Ağustos 2020 tarihinde kurucu ilçe başkanı olarak atandığını belirterek, 25 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen kongreyle seçildiği ilçe başkanlığı görevinden DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Gürol Ayan'ın görevden alınmasına tepki göstererek, istifa ettiğini kaydetti.

Ayan'ın görevden alınmasının siyasi etiğe yakışmadığını savunan Karacaer, "SMS ile görevden alınma ve 'görünen lüzum' cümlesiyle yapılan açıklama, eminim memleketi için taşın altına elini koydum diye düşünenlerin, çoluğunun, çocuğunun rızıklarını, ailesi ve işleri geçirebilecek zamanı memleketi için karşılık beklemeden harcayan insanları görevden alırken yapılan açıklama, beni ve etrafımı tatmin edici açıklama değildi." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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