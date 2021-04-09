Son dakika haberi! Dev şehir hastanesi yıl sonunda hizmete girecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Dev şehir hastanesi yıl sonunda hizmete girecek

İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER - Haberler | Sağlık

Son dakika haberler... Dev şehir hastanesi yıl sonunda hizmete girecek Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan: "Nitelikli sağlık hizmeti verme konusunda, ciddi bir aşama kaydetmiş olacağız" Yapımı büyük ölçüde tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesinin yılsonuna kadar hizmet vermeye başlaması hedefleniyor.

Dev şehir hastanesi yıl sonunda hizmete girecek

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan: "Nitelikli sağlık hizmeti verme konusunda, ciddi bir aşama kaydetmiş olacağız"

KOCAELİ - Yapımı büyük ölçüde tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesinin yılsonuna kadar hizmet vermeye başlaması hedefleniyor. Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, "Nitelikli sağlık hizmeti verme konusunda, ciddi bir aşama kaydetmiş olacağız" dedi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi sınırlarında, TEM Otoyolu'nun kenarında 350 milyon avroluk yatırımla 20 Mayıs 2015 tarihinde temeli atılan Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü'nün inşaatı sürüyor. Kamu-özel sektör iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında 368 bin 648 metrekarelik alanda yapımı hızla devam eden Kocaeli Şehir Hastanesi, bünyesindeki 6 farklı hastane ile Marmara Bölgesi'nin sağlık merkezi olacak. 350 milyon avroluk yatırımla Kocaeli tarihinin en büyük sağlık yatırımı olacak olan hastane, bittiğinde kente sağlık sektörünün yanında birçok alanda katma değer sağlayacak. Toplam bin 180 yatak kapasiteli olarak inşa edilen hastanede, korona virüs sebebi ile duran ve Ocak ayında yeniden başlayan çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Hızla devam eden çalışmaların yılsonuna kadar tamamlanması ve Kocaeli Şehir Hastanesinin hizmete girmesi hedefleniyor.

"Nitelikli sağlık hizmeti verme konusunda, ciddi bir aşama kaydetmiş olacağız"

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, "Şehir Hastanemiz Kocaeli'de yapılmış en büyük sağlık yatırımı. Bu yıl sonuna kadar açmayı planlıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Yüklenici firma ile de sürekli istişarelerde bulunuyoruz. Hastanemizi yılsonunda açacağız. Kocaeli'de nitelikli sağlık hizmeti verme konusunda, ciddi bir aşama kaydetmiş olacağız. Bu konudaki çalışmalarımız hem personel planlaması hem de tıbbi cihaz planlamasını Sağlık Bakanlığımız nezdinde devam ediyoruz. Bunun yanı sıra, Kocaeli'de sağlık yatırımları yine var. Çayırova Devlet Hastanemizin ihalesi yapıldı. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinin de bu yıl içinde açılması hedefleniyor. Bu tesislerin de yapılması ile birlikte Kocaeli'de sağlık altyapısı sorunu büyük ölçüde çözülmüş olacak. Uzun yıllar ciddi bir aksaklık yaşanmayacağı kanaatindeyiz" dedi.

Son dakika haberi! Dev şehir hastanesi yıl sonunda hizmete girecek
Son dakika haberi! Dev şehir hastanesi yıl sonunda hizmete girecek
Son dakika haberi! Dev şehir hastanesi yıl sonunda hizmete girecek
Son dakika haberi! Dev şehir hastanesi yıl sonunda hizmete girecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Burak Deniz Burcu Biricik Murat Yıldırım
Spor Mesut Özil Caner Erkin Burak Yılmaz Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Dev şehir hastanesi yıl sonunda hizmete girecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 16:59:17. #1.15#
title