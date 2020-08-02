Son dakika haberi: DEÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Öner hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferit Hakan Öner, Çeşme'de girdiği denizde hayatını kaybetti.
02.08.2020 10:55 | Son Güncelleme: 02.08.2020 11:12
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferit Hakan Öner, Çeşme'de girdiği denizde hayatını kaybetti.
Dün akşam saatlerinde Ilıca Plajına giden ve denize girdikten sonra hareketsiz şekilde yattığı tespit edilen Öner, vatandaşların çabasıyla sudan çıkartıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırılan Öner, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öner'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Prof. Dr. Öner'in yaklaşık 5 yıl önce bir kalp rahatsızlığı geçirdiği öğrenildi.
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Kaynak: AA