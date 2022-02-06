Son dakika haberi: Destici'nin makam aracının çarptığı köpek öldü

KIRIKKALE (DHA) - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de içinde bulunduğu makam aracı, Kırıkkale'de yola aniden fırlayan köpeğe çarptı. Kazada köpek ölürken, yaralanan olmadı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Kırıkkale-Kırşehir yolu Hasandede köyü mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan partisinin Sivas Şarkışla ilçe kongresine katılmak üzere yola çıkan BBP lideri Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu 06 BBP 01 plakalı makam otomobili, Hasandede köyü mevkisinde yola aniden fırlayan köpeğe çarptı. Kazada köpek ölürken, araçta hasar oluştu. Kazayı yara almadan atlatan Destici, aynı araç ile yoluna devam etti.