Son dakika haberi: Destici'den TFF Başkanı Özdemir'e "geçmiş olsun" telefonu
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Son dakika haberi: Destici'den TFF Başkanı Özdemir'e "geçmiş olsun" telefonu

02.12.2020 22:07 | Son Güncelleme: 02.12.2020 22:10
Son dakika haberi: Destici'den TFF Başkanı Özdemir'e

Son dakika haberleri... BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti.

Partiden yapılan açıklamaya göre Destici, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Özdemir'i telefonla aradı.

Özdemir'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendiğini belirten Destici, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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