Son dakika haberi: Destici'den TFF Başkanı Özdemir'e "geçmiş olsun" telefonu
02.12.2020 22:07 | Son Güncelleme: 02.12.2020 22:10
Son dakika haberleri... BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti.
Partiden yapılan açıklamaya göre Destici, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Özdemir'i telefonla aradı.
Özdemir'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendiğini belirten Destici, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin