BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin algı operasyonları yapıldığını belirterek, " Türk'üm diyen, devletin varlığından yanayım diyen hiçbir vatan evladı, algı operasyonlarına alkış tutamaz. Alkış tutuyorsa onun vatan evlatlığından şüphe ederiz. ABD ziyareti çok başarılı geçmiştir, fevkalade olmuştur" dedi.

Bursa'ya gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Bursa İl Başkanlığı'nın düzenlediği kahvaltıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretini değerlendiren Destici, ziyarete yönelik algı operasyonu yapıldığını ve ziyaretin oldukça verimli geçtiğini kaydetti. Ziyaretin iki ana gündem maddesinin bulunduğunu söyleyen Destici, ilkinin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, ikincisinin de Türkevi'nin yeni binasının açılışı olduğunu belirterek şöyle devam etti: