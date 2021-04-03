Son dakika haberi! Eskişehir'de dernek binalarında kumar oynayan 138 kişiye 434 bin 700 lira ceza

Son dakika gündem haberine göre Eskişehir'de dernek binalarında kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 138 kişiye para cezası verildi.