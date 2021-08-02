Son dakika haberi: Derince'den yangın bölgesine destek

Son dakika habere göre Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarının ardından Derince Belediyesi ve Türk Kızılayı Derince Şubesi tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarının ardından Derince Belediyesi ve Türk Kızılayı Derince Şubesi tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Son 5 günde Türkiye genelinde ortaya çıkan 132 yangından 125'i kontrol altına alınırken, yangın söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Yangınların çıktığı yerleşim yerlerinde yaşayanlara destek olmak isteyen Derince Belediyesi de Türk Kızılayı Derince Şubesi ile birlikte kampanya düzenledi. Konuyla ilgili Derince Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Yangın bölgesine ulaştırılmak üzere Kızılay ile birlikte düzenlediğimiz 'Bir Damla Su da Sen Ol' kampanyamıza hijyen malzemeleri, kuru bakliyat, yastık, nevresim, pike, su, powerbank, ışıldak, şapka ve tişört ile sizlerin de katkısını bekliyoruz" denildi.

Kampanya kapsamında yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar yardımlarını 3 Ağustos Salı günü Çenesuyu Parkı (Kaşık Dolum Tesisleri arkası), Yenikent Mahalle Muhtarlığı ve Kızılay Derince Şubesi'ne teslim edebilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı