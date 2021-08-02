Son dakika haberi: Derince'den yangın bölgesine destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Derince'den yangın bölgesine destek

Son dakika haberi: Derince'den yangın bölgesine destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarının ardından Derince Belediyesi ve Türk Kızılayı Derince Şubesi tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarının ardından Derince Belediyesi ve Türk Kızılayı Derince Şubesi tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Son 5 günde Türkiye genelinde ortaya çıkan 132 yangından 125'i kontrol altına alınırken, yangın söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Yangınların çıktığı yerleşim yerlerinde yaşayanlara destek olmak isteyen Derince Belediyesi de Türk Kızılayı Derince Şubesi ile birlikte kampanya düzenledi. Konuyla ilgili Derince Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Yangın bölgesine ulaştırılmak üzere Kızılay ile birlikte düzenlediğimiz 'Bir Damla Su da Sen Ol' kampanyamıza hijyen malzemeleri, kuru bakliyat, yastık, nevresim, pike, su, powerbank, ışıldak, şapka ve tişört ile sizlerin de katkısını bekliyoruz" denildi.

Kampanya kapsamında yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar yardımlarını 3 Ağustos Salı günü Çenesuyu Parkı (Kaşık Dolum Tesisleri arkası), Yenikent Mahalle Muhtarlığı ve Kızılay Derince Şubesi'ne teslim edebilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AZERBAYCAN YANGIN SÖNDÜRME EKİPLERİ, TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTI
AZERBAYCAN YANGIN SÖNDÜRME EKİPLERİ, TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTI
Bu görüntüleri izlemeye yürek dayanmaz! İşte Marmaris'in yangından önceki ve sonraki hali
Bu görüntüleri izlemeye yürek dayanmaz! İşte Marmaris'in yangından önceki ve sonraki hali
Bakan Pakdemirli, tahliyelerde yaşanan en büyük zorluğu paylaştı: Vatandaşları zorla ikna ediyoruz
Bakan Pakdemirli, tahliyelerde yaşanan en büyük zorluğu paylaştı: Vatandaşları zorla ikna ediyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Varank Ömer Halisdemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Yusuf Güney Kerem Kamışlı Prens William
Spor Muslera Mete Gazoz Metin Oktay Hakan Reçber Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Derince'den yangın bölgesine destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 16:21:32. #1.16#

title