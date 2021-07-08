Son dakika haberi | Dereye uçan traktörün 19 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | Dereye uçan traktörün 19 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Dereye uçan traktörün 19 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu dereye uçan traktörün 19 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu dereye uçan traktörün 19 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Oymaağaç Mahallesi Karasu Deresi mevkide meydana gelen olayda Umut T. (19) idaresindeki 38 AC 684 plakalı traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu dereye uçtu. Meydana gelen kazada Umut T. ağır yaralanırken, tarlada çalışan bir şahıs yaralı sürücüyü kendi aracı ile ambulansa götürdü.

Ambulansa alınan Umut T., sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Son dakika haberi | Dereye uçan traktörün 19 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Dereye uçan traktörün 19 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Dereye uçan traktörün 19 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Dereye uçan traktörün 19 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Dereye uçan traktörün 19 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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