Son dakika haberi: Dereli ilçesindeki selde zarar gören ev ve iş yerlerinin drone ile havadan görüntülenmesi Son dakika gündem haberi... -Dereli ilçesinin havadan görüntüsü -İş makinelerinin çalışması -İlçedeki vatandaşlardan görüntü -Gıda yardımı yapılması -Selden zarar gören dükkanlar ve sokaklar Giresun'da, sağanak yağış nedeniyle Aksu deresinin taşması dolayısıyla Giresun'un Dereli ilçesindeki iş yerleri su ve toprak...

-Dereli ilçesinin havadan görüntüsü -İş makinelerinin çalışması -İlçedeki vatandaşlardan görüntü -Gıda yardımı yapılması -Selden zarar gören dükkanlar ve sokaklar Giresun'da, sağanak yağış nedeniyle Aksu deresinin taşması dolayısıyla Giresun'un Dereli ilçesindeki iş yerleri su ve toprak altında kaldı. Kaynak: AA