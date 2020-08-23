Son dakika haberi: Dereli'de yıkılan köprü havadan görüntülendi Bir son dakika haberine göre Giresun'un Dereli ilçesindeki Akkaya Deresi üzerinde bulunan ve sel nedeniyle yıkılan köprüde çalışmalar devam ediyor.

Giresun'un Dereli ilçesindeki Akkaya Deresi üzerinde bulunan ve sel nedeniyle yıkılan köprüde çalışmalar devam ediyor. İlçede dün gece şiddetli yağışın ardından meydana gelen selde, Dereli ilçesini Sivas'a bağlayan köprü yıkıldı. Köprünün kapadığı su yolunun yeniden açılması için iş makineleri çalışma başlattı. Gün boyunca süren çalışmalarda yıkılan köprü nedeniyle biriken moloz ve kumun kaldırılması için yoğun çaba harcanıyor. Çalışmaları izleyen bazı vatandaşlar ise köprünün yıkılmasıyla birlikte derede set oluştuğunu belirterek, sel sularının ilçeye girmesiyle büyük korku yaşadıklarını ifade etti. Öte yandan köprüde yapılan çalışmalar havadan görüntülendi. Kaynak: AA