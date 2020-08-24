Son dakika haberi: Dereli'de selin enkazı kaldırılıyor Son dakika haberleri... Giresun'da sel nedeniyle su baskını yaşanan Dereli ilçesinde hafriyat kaldırma çalışması yapılıyor.

Giresun'da sel nedeniyle su baskını yaşanan Dereli ilçesinde hafriyat kaldırma çalışması yapılıyor.

İlçe merkezine dere taşkını ile sürüklenen taş, kum, toprak ve kaya parçaları iş makinalarıyla kaldırılırken, Giresun İl Özel İdaresi, DSİ, Giresun Belediyesi ve diğer ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler caddeler, kamu binaları ve iş yerlerindeki çamur ve kumları temizliyor.

Toprak altında kalan araçlar vinç yardımıyla bulundukları yerden kaldırılırken, DSİ ekipleri de ilçe merkezinde yıkılan köprü üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

İlçede esnaf da dükkanlarındaki malzemeleri dışarıya atarak iş yerlerinin temizliğini yapıyor.

Kaynak: AA