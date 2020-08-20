Son dakika haberi: Dere yatağına düşen atı itfaiye kurtardı
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Son dakika haberi: Dere yatağına düşen atı itfaiye kurtardı

Son dakika gündem haberi: Kütahya'da dere yatağında mahsur kalan at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Son dakika haberi: Dere yatağına düşen atı itfaiye kurtardı
20.08.2020 19:19 | Son Güncelleme: 20.08.2020 19:55

Kütahya'da dere yatağında mahsur kalan at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Osman Gazi Mahallesi'nde otlanması için meraya bırakılan at düştüğü dere yatağında mahsur kaldı. Bir atın derede mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiye personeli tarafından halat yardımı ile kurtarılan hayvan ismi açıklanmayan sahibine teslim edildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

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