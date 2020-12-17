Son dakika haberi... Derbent'te artan vakalar nedeniyle ilçe pazarı kapatıldı
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Son dakika haberi... Derbent'te artan vakalar nedeniyle ilçe pazarı kapatıldı

17.12.2020 13:43 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:46
Son dakika haberi... Derbent'te artan vakalar nedeniyle ilçe pazarı kapatıldı

Son dakika haberler... Konya'nın Derbent ilçesinde, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ilçe pazarının geçici süreyle kapatıldığı duyuruldu.

Konya'nın Derbent ilçesinde, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ilçe pazarının geçici süreyle kapatıldığı duyuruldu.

Kaymakam Yakup Papaker başkanlığında toplanan Derbent Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, vaka artışlarının beklenilenden fazla olması nedeniyle ilçedeki pazar yerinin 8 Ocak Cuma gününe kadar kapatıldığı bildirildi. Vaka artışlarının düşmemesi durumunda bu sürenin uzatılması kararı da alındığı belirtildi. Kararla ilgili yazının, ilçedeki tüm kurum ve kuruluşlara da gönderildiği kaydedildi.

Derbent Belediye Başkanı Hüseyin Ayten de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilçe merkezinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle bu kararın alındığını belirterek, "Tüm hemşehrilerimize önemle duyurulur" ifadesine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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