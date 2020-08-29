Son dakika haberi... Depremin vurduğu Elazığ'da 17 bin 593 konut hızla yükseliyor
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Son dakika haberi... Depremin vurduğu Elazığ'da 17 bin 593 konut hızla yükseliyor

Son dakika haberlerine göre Elazığ'da 24 Ocak'ta yaşanan deprem sonrası ağır hasar gören binaların yıkımı devam ederken, depremzedeler için planlaması tamamlanan 17 bin 593 konutun inşası hızla devam ediyor.

29.08.2020 14:28 | Son Güncelleme: 29.08.2020 14:35

Elazığ'da 24 Ocak'ta yaşanan deprem sonrası ağır hasar gören binaların yıkımı devam ederken, depremzedeler için planlaması tamamlanan 17 bin 593 konutun inşası hızla devam ediyor.

Merkezi Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tamamlanan hasar tespit çalışmalarının ardından, konut ve iş yerlerinden oluşan 21 bin 543 ağır hasarlı yapının yıkım çalışmaları sürüyor.

Kent merkezinde ağır hasarlı yapıların yer aldığı 280 bin metrekarelik alanın 200 bin metrekaresindeki yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Planlaması yapılan 19 bin 843 konuttan inşasına başlanan 17 bin 593'ü hızla yükseliyor.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, AA muhabirine, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde yer alan ülkenin, 24 Ocak'ta meydana gelen afetle bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleştiğini söyledi.

Her türlü afete karşı mukavemetli binalar yapılıyor

Depremde daha çok eski binaların ve konutların etkilendiğini belirten Yırık, risk oluşturan eski yapı stokunun yenilenmesinin devletin son yıllarda hayata geçirdiği kentsel dönüşüm projelerinin ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu aktardı.

Kentte hasar tespit çalışmalarının ardından yıkımına karar verilen ağır hasarlı 21 bin 543 konut ve iş yerinin bulunduğu 280 bin metrekarelik alanın 200 bin metrekaresindeki yıkım çalışmalarının tamamlandığını anlatan Yırık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi ve AFAD Başkanlığının yaptığı çalışmalarda yıkılan konutların yerine yenisini yapmak için yoğun şekilde çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Planlaması yapılan 19 bin 843 konuttan 17 bin 593'ün inşaat çalışmasının yoğun şekilde devam ettiği bilgisini veren Yırık, yıl sonuna kadar bunların tamamının bitmesini ümit ettiklerini dile getirdi.

Vali Yırık, şunları ifade etti:

"Depremde yıkılan ya da hasar gören konutlar eski yapı usullerine göre yapılmış, çok dayanıklı ve kentsel durumları iyi olmayan konutlardı. Bugün yapılan konutlar yeni teknolojilerle inşa edilen, deprem genelgesine uygun ve her türlü afete karşı mukavemetli yapılar olacak. Isı ve ses yalıtımıyla, asansör ve benzeri diğer donatılarıyla, çevre düzenlemesiyle daha modern konutlar olacak."

Dilek apartmanının bulunduğu alandaki konutların yüzde 95'i tamamlandı

Yıkımın yaşandığı Sürsürü ve Mustafapaşa mahalleleri başta olmak üzere Karşıyaka, Abdullahpaşa, Çatalçeşme, Bizmişen, Zafran mahalleleri ve Sivrice ilçe merkezinde yapımına başlanan deprem konutları ile yapılacak yeni konutlar için hafriyat çalışmalarının aralıksız devam ettiğini vurgulayan Yırık, Bizmişen'de 39 bloktan oluşan 781 konutun inşaat çalışmalarının yüzde 80 seviyesine ulaştığını, Sürsürü'deki deprem konutlarının ise tamamlanma noktasına geldiğini söyledi.

Vali Yırık, Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek apartmanının bulunduğu yerde 14 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TOKİ ve AFAD'ın yoğun çalışmaları neticesinde buradaki 179 konutumuz yüzde 95 oranında bitme noktasına gelmiş durumda. Son derece modern ve her türlü afete mukavemetli çağdaş konutlarda vatandaşlarımız hayatlarını sürdürecekler inşallah. Depremin yaşanmasıyla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve tensipleri ile İçişleri Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, Sağlık Bakanımız, AFAD Başkanımız, hepsi deprem anından itibaren ilimizde yoğun çalışma içerisine girdiler. Vatandaşlarımızın bu sıkıntılı anında hep yanında oldular. Devletimiz vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için her türlü imkanı seferber etti."

"Elazığ daha modern bir yüze kavuşacak"

Depremin yaralarını sarmak ve vatandaşların her türlü sıkıntılarını daha hızlı tespit edip gidermek amacıyla "Depremzedelerin Hizmetindeyiz Ofisi"ni kurarak Belediye, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile ilgili hizmetleri bir çatı altında topladıklarına dikkati çeken Yırık, Elazığ'ın yürütülen çalışmalar ve kentsel dönüşüm projeleri ile daha modern bir yüze kavuşacağının altını çizdi.

Vali Yırık, depremde kamu binalarının da zarar gördüğüne işaret ederek, "Bunların başında gerek okullar gerekse camilerimiz belli ölçüde hasar aldı. Bu hasarın giderilmesi için başta hayırseverlerimiz olmak üzere özellikle okul yapımı noktasında bir çalışma başlattılar. Birçoğunun protokolü yapıldı. Hayırsever vatandaşlarımız söz vermiş oldukları okulları yapmak için harekete geçti. Diyanet İşleri Başkanlığımız da hasarlı camilerimizi yapmak için çalışma yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Kırsal mahalle ve köylerde de yıkılan binalar olduğunu anımsatan Yırık, 18 köyde 265 konutun da yapım çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

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Son dakika haberi... Depremin vurduğu Elazığ'da 17 bin 593 konut hızla yükseliyor

Kaynak: AA

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