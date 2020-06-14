Son dakika haberi: Depremden etkilenen Elmalı köyüne sıcak yemek ulaştırıldı Son dakika haberleri: Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki depremden etkilenen Elmalı köyündeki vatandaşlara sıcak yemek ve çorba ikram ediliyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki depremden etkilenen Elmalı köyündeki vatandaşlara sıcak yemek ve çorba ikram ediliyor.

Valilik ve Yedisu Kaymakamlığı, merkez üssü Karlıova ilçesi olan 5,7 bu¨yu¨klu¨ğu¨ndeki depremde hasar gören yerleşim yerlerinden Yedisu ilçesinin Elmalı köyüne depremzedeler için sıcak yemek ve çorba ulaştırdı.

Türk Kızılay da yakılan ateşin etrafında ısınmaya çalışan depremzedelere çay ikramında bulunuyor.

Kaynak: AA