Son dakika haberi! Depremde hasar gören binaların yıkımından yükselen toza esnaf tepkisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! Depremde hasar gören binaların yıkımından yükselen toza esnaf tepkisi

04.12.2020 09:29 | Son Güncelleme: 04.12.2020 09:33
Son dakika haberi! Depremde hasar gören binaların yıkımından yükselen toza esnaf tepkisi

Gelen son dakika haberlerine göre EGE Denizi'nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin vurduğu İzmir'in Bayraklı ilçesinde ağır hasar gören binalar yıkılıyor.

EGE Denizi'nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin vurduğu İzmir'in Bayraklı ilçesinde ağır hasar gören binalar yıkılıyor. Yıkım sırasında su kullanılmadığı için etrafta toz yığınlarının oluştuğunu belirten bölge esnafı duruma tepki gösterdi. Esnaf, belediyeye söylenmesine rağmen sorunun bir türlü çözülmediğini ileri sürdü.

Ege Denizi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, İzmir'de yıkıma yol açtı. Birçok vatandaşın yaşamını yitirdiği depremde, onlarca bina zarar gördü. Yıkılan binaların dışında 'ağır', 'orta' ve 'hafif' seviyede olmak üzere birçok yapıda da hasar oluştu. Depremin vurduğu Bayraklı ilçesindeki hasarlı binalarının yıkımı ise kontrollü yürütülüyor. Ancak iş makinelerinin çalışması sırasında, bazı binaların yıkımında çevreye toz bulutu dağılıyor. Yıkım aşamasında enkaza su tutulmadığı gerekçesiyle toz bulutunun etrafa yayılmasına, çevre esnaf tepki gösterdi. Esnaf, iş yerlerinin toz olduğunu, nefes alamadıklarını söyledi. Defalarca belediyeyi aramalarına rağmen sorunun giderilemediğini, iş yerlerinin önüne biriken tozu durdurması için su tutuklarını ifade etti.

Kreş işletmecisi Rahime Tükkan (33), "Burada hem evim hem kreşim var. Toz duman içinde etraf. Durum içler acısı. Saatte bir kreşi, silmek zorunda kalıyoruz. Buraya belediyenin gelip çalışması gerekiyor. Evimiz, iş yerlerimiz her taraf toz duman içinde. Sağlık açısından dışarı çıkamıyoruz. Zaten pandemi var, nefes alamıyoruz. Bu olaya bir çözüm getirilmesi gerekiyor" dedi.

Fırın işletmecisi İbrahim Darıcı (41) ise, "Belediyeyi aradık, kaç sefer söyledik. Bu iş başladığından beri toz sıkıntısı yaşıyoruz. Herkes çalışıyor ama su tankerleri gelmiyor. Kendi imkanlarımızla çevreyi suluyoruz. İçeride gıda maddesi satıyoruz. Çektiğimiz sıkıntının nedeni belediyenin buraya su tankeri getirememesi" diye konuştu.


Son dakika haberi! Depremde hasar gören binaların yıkımından yükselen toza esnaf tepkisi
Son dakika haberi! Depremde hasar gören binaların yıkımından yükselen toza esnaf tepkisi
Son dakika haberi! Depremde hasar gören binaların yıkımından yükselen toza esnaf tepkisi
Son dakika haberi! Depremde hasar gören binaların yıkımından yükselen toza esnaf tepkisi
Son dakika haberi! Depremde hasar gören binaların yıkımından yükselen toza esnaf tepkisi
Son dakika haberi! Depremde hasar gören binaların yıkımından yükselen toza esnaf tepkisi
Son dakika haberi! Depremde hasar gören binaların yıkımından yükselen toza esnaf tepkisi
Son dakika haberi! Depremde hasar gören binaların yıkımından yükselen toza esnaf tepkisi
Son dakika haberi! Depremde hasar gören binaların yıkımından yükselen toza esnaf tepkisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÖZEN

İlgili Haberler

Son dakika: İzmir Büyükşehir Belediye binası için yıkım kararı
Son dakika: İzmir Büyükşehir Belediye binası için yıkım kararı
Depremde yıkılan binaların molozları korunuyor
Depremde yıkılan binaların molozları korunuyor
Metruk binaların yıkımına devam ediliyor
Metruk binaların yıkımına devam ediliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala İlham Aliyev Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Beyonce Cansu Dere Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Yılmaz Vural Samet Aybaba Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Ocak İzmir Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Depremde hasar gören binaların yıkımından yükselen toza esnaf tepkisi - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 09:41:11. #1.14#
title