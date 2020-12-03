Son dakika haberi: Deprem anında rehabilitasyon merkezinde yaşananlar güvenlik kamerasında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: Deprem anında rehabilitasyon merkezinde yaşananlar güvenlik kamerasında

03.12.2020 12:22 | Son Güncelleme: 03.12.2020 12:28

Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 8.45'te, 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 20 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Son dakika haberi: Deprem anında rehabilitasyon merkezinde yaşananlar güvenlik kamerasında
Son dakika haberi: Deprem anında rehabilitasyon merkezinde yaşananlar güvenlik kamerasında
Son dakika haberi: Deprem anında rehabilitasyon merkezinde yaşananlar güvenlik kamerasında
Son dakika haberi: Deprem anında rehabilitasyon merkezinde yaşananlar güvenlik kamerasında

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Çelik

İlgili Haberler

Son dakika haberleri! İnegöl'deki kaza anı güvenlik kamerasında
Son dakika haberleri! İnegöl'deki kaza anı güvenlik kamerasında
Kurtalan'da 5 şiddetindeki deprem anı güvenlik kamerasında
Kurtalan'da 5 şiddetindeki deprem anı güvenlik kamerasında
Kurtalan'da 5 şiddetindeki deprem anı güvenlik kamerasında (2)
Kurtalan'da 5 şiddetindeki deprem anı güvenlik kamerasında (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere İrem Derici Demet Özdemir Caner Cindoruk
Spor Caner Erkin Fatih Terim Sergen Yalçın Tolga Ciğerci Robert Prosinecki
Tüm Haberler İzmir Aralık Pfizer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Deprem anında rehabilitasyon merkezinde yaşananlar güvenlik kamerasında - Siirt
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 12:30:19. #1.15#
title