Son dakika haberi: Deprem anında rehabilitasyon merkezinde yaşananlar güvenlik kamerasında
03.12.2020 12:22 | Son Güncelleme: 03.12.2020 12:28
Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 8.45'te, 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 20 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Çelik